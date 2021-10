A Mantova finisce 1-1. Il Lecco spreca occasioni e viene beffato sul finale

I blucelesti tornano da Mantova con un punto soltanto

Gol dell’ex biancorosso Ganz al 77′

MANTOVA – Il Lecco non brilla e butta via qualche occasione di troppo, va in vantaggio al 77′ per il gol di Ganz ma, beffato sul finale da Guccione, torna da Mantova con un punto soltanto. Il pareggio al Danilo Martelli, nella nona giornata del girone A della Serie C, muove la classifica, ma non soddisfa i blucelesti.

Sul campo del Mantova era anche questione d’orgoglio: la sconfitta inflitta dai virgiliani nel 2012 aveva aperto il baratro della serie D per i blucelesti. Il sapore amaro non era mai passato, tanto meno la voglia di riscatto. Che resta insoddisfatta.

La partita

In curva Cisa cori e tamburi, sul campo un Lecco carico dopo l’ultimo (inaspettato) successo contro la capolista Padova e il quinto posto in classifica. Nel primo tempo è un via vai di occasionissime. Tutte sprecate.

Al 4′ gran tiro di Kraja da lunga distanza sulla traversa, deviato dal mantovano Checchi: fiato sospeso un istante, ma la palla prende il palo. Kraja ci riprova, ma la cicca. All’11’ con Mastroianni che raccoglie in mischia un traversone basso dalla destra si sfiora nuovamente il vantaggio. Cross basso fallito, Esposito allontana sulla linea, Mastroianni ci prova ma non riesce a spingerla in porta. Tordini tira in diagonale, Checchi mura in angolo e colpo di testa per Mastroianni: ma è fuori d’un paio di metri. I biancorossi allora attaccano: Guccione si invola in contropiede al 24′ ma, invece di passare a Paudice, prova a sorprendere Pissardo fuori dai pali. Rasoterra debolissimo e il portiere bluceleste blocca. L’infortunio di Tordini arriva al 32′ e in panchina si scatena la rabbia verso l’arbitro, reo di non aver fischiato il fallo. Entra Ganz che al 43′ sbaglia in contropiede. Mentre il mantovano Milillo stende Iocolano: ammonito. Il primo tempo finisce 0-0.

La ripresa si apre con la punizione di Iocolano che colpisce l’incrocio dei pali. Azione in contropiede per Celjak e Mastroianni che non va a buon fine. Mentre al 63′ viene ammonito il mantovano Gerbaudo, al 65′ stessa sorte per Esposito. Il Mantova è pericoloso al 71′, con De Cenco prima e con Messori poi, ma perde l’opportunità e il Lecco si salva due volte. Al 77′ i blucelesti esplodono: Mastroianni in profondità e Ganz (ex biancorosso), tutto solo, infila Tosi. Gol.

Il Mantova reagisce all’84’: Piovanello calcia su punizione dalla sinistra, tocca Guccione e palla in rete. Nei quattro minuti di recupero, Tosi alza in corner una punizione di Morosini: parte in contropiede Piovanello, conclusione deviata in fallo laterale. Un altro spreco. E finisce così: 1-1 e amaro in bocca.

Tabellino

LECCO – MANTOVA 1-1

LECCO: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak (61′ Giudici), Masini, Kraja (61′ Lora), Zambataro (78′ Galli); Tordini (33′ Ganz), Mastroianni (78′ Morosini), Iocolano. A disp.: Ndiaye, Lakti, Petrovic, Di Munno, Reda, Bia, Buso. All.: Zironelli.

MANTOVA: Tosi; Esposito (83′ Panizzi), Milillo, Checchi, Darrel (83′ Piovanello); Zibert (72′ Pinton), Messori, Gerbaudo; Guccione, Paudice (60′ De Cenco), Bertini (46′ Zappa). A disp.: Marone, Bianchi, Silvestro, Bucolo, Rihai, Pilati, Vaccaro. All.: Lauro.

ARBITRO Francesco Luciani di Roma 1 (assistenti: Cavallina di Parma e Vettorel di Latina)

RETI: 77′ Ganz, 84′ Guccione

NOTE Ammonito: Masini, Milillo, Gerbaudo, Esposito, Giudici, Checchi. Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 2′ + 4′