A Primaluna prove di biathlon, un allenamento speciale nel week-end

I tecnici della Fisi hanno hanno guidato i piccoli fondisti alla scoperta della disciplina

Gli atleti si sono cimentati con la carabina provando a sparare a un bersaglio

PRIMALUNA – Un week-end particolare di sport, quello appena trascorso, in Valsassina. A Cortabbio di Primaluna si era abituati a vedere i fondisti impegnati in pista in inverno o sugli skiroll in estate, ma mai si era provato anche a sparare con la carabina.

Sotto la guida dei tecnici della Fisi, i piccoli atleti nella prima giornata si sono cimentati nel biathlon provando a sparare sul bersaglio. Nella seconda giornata, invece, prima hanno fatto un allenamento su sentieri di montagna, quindi hanno fatto un giro di corsa per fare salire i battiti cardiaci e, appena arrivati, hanno subito imbracciato la carabina per sparare.

Organizzata dello Sci Club Primaluna nel campetto di Cortabbio, l’appuntamento è servito per far provare agli atleti questa disciplina ma anche per fare un allenamento che si è chiuso con una bella merenda.