Abbadia, che spettacolo la “Remada”: in 103 all’edizione 2026

55 imbarcazioni e 103 partecipanti alla tradizionale manifestazione del Centro Sport Abbadia

L’equipaggio della K4 della Canottieri Lecco primo classificato

ABBADIA LARIANA – 55 imbarcazioni, 103 partecipanti e un colpo d’occhio spettacolare sul lago. La 39ª edizione della “Remada”, tradizionale manifestazione non competitiva organizzata dal Centro Sport Abbadia, ha richiamato sul lago vogatori di ogni età e imbarcazioni di ogni tipo, confermandosi uno degli appuntamenti estivi più partecipati.

Il percorso, lungo circa 9 chilometri, ha preso il via dal Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana. Le barche hanno fatto rotta verso Mandello del Lario, per poi invertire la marcia tornando ad Abbadia, proseguire in direzione Lecco e infine tagliare il traguardo nello stesso punto della partenza.

Un serpentone variopinto di canoe, kayak, barche e imbarcazioni tradizionali ha regalato uno spettacolo di colori e passione sulle acque del lago, in un clima di festa più che di competizione.

Prima del via non è mancata la tradizionale benedizione impartita da don Aldo, che con un sorriso ha salutato gli equipaggi augurando: “Buona gara e vinca il migliore”, strappando l’applauso dei presenti nonostante lo spirito prettamente non competitivo della manifestazione.

A spuntarla, con un tempo da applausi, è stato il K4 della Canottieri Lecco, tagliando il traguardo in 27 minuti e 41 secondi. A circa un minuto di distanza, in 28 minuti e 38 secondi è stato il 4 di coppia della Canottieri Moto Guzzi, mentre il terzo gradino del podio è andato a un altro K4 della Canottieri Lecco (29’37”) che ha preceduto di soli tre secondi l’Otto della Canottieri Lecco (29’40”).

In gara anche una Lucia, la storica imbarcazione simbolo del lago, particolarmente apprezzata dal pubblico. Alla manifestazione hanno preso parte anche numerose autorità, tra cui il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli.

La Remada si conferma anche una festa capace di unire generazioni. La partecipante più giovane è stata Melissa Riva, 9 anni, di Abbadia Lariana, nata nel 2017. Il più esperto è stato invece Pierfranco Filipponi, classe 1941, di Arcore, testimonianza di una passione per il remo che non conosce età.

Una domenica di sport, amicizia e condivisione che ancora una volta ha trasformato il lago in una grande palestra a cielo aperto, nel segno della tradizione e dell’amore per il Lario.