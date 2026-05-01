Ad Abbadia Lariana torna la Cruiserweight Cup di wrestling: il 2 maggio la sfida tra i pesi leggeri

Per il titolo italiano dei pesi leggeri Zephyr da Costa Masnaga sfida il campione Nick Freddi

Atteso anche il debutto del derviese Sami Mehdaoui

ABBADIA LARIANA – Il wrestling torna protagonista nel Lecchese con una serata interamente dedicata ai pesi leggeri. Sabato 2 maggio la Palestra Comunale di Abbadia Lariana ospiterà la ICW Cruiserweight Cup 2026, torneo assente dai cartelloni della federazione dal 2019 e riservato agli atleti più spettacolari e veloci del panorama italiano.

Dopo il successo dello scorso agosto a Barzio, la ICW riporta così il suo show tra le montagne lecchesi con un evento che vedrà dieci lottatori sfidarsi in due semifinali a cinque. I vincitori accederanno al match finale, dove verrà assegnata la coppa.

Nel primo gruppo della Semifinale A saliranno sul ring El Ghepardero, Zoom, Ricky Eagle, Xtasis e Dex. Nella Semifinale B, invece, spazio ad Axel Flow, Kiran Ryse, Luca Bjorn, Pedro e Fierragon.

“I pesi leggeri sono sempre stati il cuore pulsante del nostro spettacolo – spiega Emilio Bernocchi, organizzatore ICW – Sono lottatori più piccoli di statura ma capaci di imprese che lasciano senza fiato: salti, voli fuori ring e mosse velocissime ad alto rischio. Abbiamo voluto dedicare loro un evento speciale, perché meritano i riflettori tutti per loro”.

La serata offrirà anche diverse occasioni per sostenere gli atleti del territorio. Nel match valido per il Titolo Italiano dei Pesi Leggeri, il campione bresciano Nick Freddi difenderà la cintura contro Zephyr, originario di Costa Masnaga, che punta a riportare il titolo in zona dopo il regno del meratese Davide Cagliani nel 2014.

Spazio anche ai giovani: nel match a squadre 4 contro 4 debutterà Sami Mehdaoui, promessa del wrestling proveniente da Dervio, che farà squadra con El G, Cardi G e Machete contro Smiley, Nick Pain, Pietro Potolinca e Mr. X.

Il programma sarà completato da un match di coppia “All Star”, con Mark Reed e Dave Atlas opposti a Mirko Mori e Flamingo, e da un incontro femminile tra Queen Maya ed Eden.

“Venire a vedere il wrestling dal vivo è un’esperienza completamente diversa dalla tv – conclude Bernocchi – L’energia del pubblico, il contatto con i lottatori, la sorpresa delle mosse inaspettate… È come essere dentro un film d’azione. Vi aspettiamo numerosi per sperimentarlo da vicino”.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 di sabato 2 maggio alla Palestra Comunale di via della Quadra ad Abbadia Lariana. I biglietti saranno disponibili in prevendita e la sera dell’evento, con ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni.