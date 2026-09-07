Addio alla Marathon Bike della Brianza: Bassignana e Fumagalli firmano l’ultima edizione

Oltre 600 concorrenti al via dell’edizione conclusiva

La 35ª edizione ha assegnato anche i Titoli Regionali e Provinciali del Comitato di Lecco

MONTICELLO BRIANZA – Marathon Bike della Brianza, cala il sipario dopo 35 anni: l’ultima edizione della storica manifestazione brianzola si chiude con le vittorie di Fabio Bassignana e Mara Fumagalli. Una giornata che ha richiamato oltre 600 concorrenti e che ha rappresentato anche l’ultimo appuntamento per una gara diventata negli anni un riferimento per la mountain bike del territorio.

A Casatenovo, domenica 6 settembre, il piemontese della KTM-Protek-Elettrosystem ha conquistato la prova maschile al termine di un arrivo allo sprint, precedendo di appena un secondo Jacopo Billi dell’Olympia Factory Team. Terzo posto per Lorenzo Trincheri della Bike Busters, staccato di 15 secondi.

La gara ha iniziato a prendere forma dopo una decina di chilometri, quando un gruppo di 11 battistrada ha imposto un ritmo sostenuto. La selezione decisiva è arrivata sulle rampe del San Genesio: al Gran Premio della Montagna, al chilometro 23, Billi è transitato per primo con un margine ridotto su Bassignana. Il campione italiano ha poi perso terreno in discesa, prima di riuscire a ricucire lo strappo nella parte conclusiva, contribuendo anche al rientro di Trincheri.

Il terzetto si è così presentato insieme a pochi chilometri dal traguardo. Sull’ultimo strappo dell’Acquedotto, però, Trincheri ha perso contatto. La volata finale ha premiato Bassignana, che ha fermato il cronometro su 1h 58’ 58”, con Billi secondo a un solo secondo e Trincheri terzo a 15 secondi.

Per Bassignana si tratta di un successo particolarmente significativo dopo l’ottavo posto ottenuto nel 2024, alla sua prima partecipazione alla Marathon Bike della Brianza. Il piemontese, campione italiano XCO Under 23 e campione mondiale Team Relay, ha così portato al successo i colori della formazione con sede a Monticello Brianza.

Nessuna incertezza, invece, nella gara femminile. Mara Fumagalli, atleta lecchese della KTM Spada powered by Brenta Brakes, ha imposto il proprio ritmo e ha tagliato il traguardo in solitaria con un vantaggio di oltre quattro minuti su Marika Celestino, seconda con la KTM-Protek-Elettrosystem. Terzo posto per la veronese Chiara Burato, della Stones Bike.

Per Fumagalli è arrivata così la quarta affermazione personale alla Marathon Bike della Brianza. La vincitrice ha chiuso la prova in 2h 11’ 38”, con Celestino a 4’27” e Burato a 12’48”.

L’ultima edizione ha confermato anche la capacità della manifestazione di coinvolgere diverse generazioni di appassionati. Al via della Marathon Bike della Brianza si sono presentati 446 tesserati e 168 concorrenti nella categoria Avventura, per un totale superiore alle 600 presenze. Il programma del fine settimana aveva inoltre proposto la Marathon Gravel, con 170 partecipanti, e la tradizionale Kid’s Bike, che ha coinvolto quasi 100 giovani ciclisti.

La giornata ha avuto anche un valore agonistico ulteriore con l’assegnazione dei titoli regionali e provinciali del Comitato di Lecco nelle rispettive categorie.

Tra i campioni regionali Gran Fondo XCP figurano Andrea Lino Bertuletti per la categoria Open, Mara Fumagalli nelle Donne Open, Martino Cescato negli Junior, Viola Castelli nelle Donne Junior, Gianluca Carnevale nei Master Junior, Mattia Farina negli Elite Sport, Lorenzo Marchioro nei Master 1, Andrea Bonacina nei Master 2, Stefano Bonacina nei Master 3, Marco Madaschi nei Master 4, Luc Paniz nei Master 5, Leonardo Rainoldi nei Master 6, Tarquinio Maurizio Solagna nei Master 7 e Consuelo Vicari nella categoria Master Woman.

Per i campionati provinciali Gran Fondo XCP della FCI Lecco, invece, i titoli sono andati a Franco Nelson Duvan Pena negli Open, ancora a Fumagalli nelle Donne Open, a Cescato negli Junior e ad Alma Castellucci nelle Donne Junior.

Con questo ultimo traguardo si chiude dunque la storia della Marathon Bike della Brianza. Trentacinque anni di competizioni, percorsi, partecipazione e mountain bike che hanno accompagnato l’evoluzione dello sport sul territorio brianzolo e che hanno trovato nell’edizione 2026 il proprio ultimo capitolo.