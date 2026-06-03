Agility Dog, impresa mondiale dei lecchesi: Italia d’argento ai WAO 2026

Quattro atleti della provincia protagonisti nella Nazionale azzurra conquistano la medaglia d’argento a squadre

Successi anche nelle prove individuali con l’oro mondiale di Beatrice Pinchetti nello Snooker 600

LECCO – L’Italia sale sul podio mondiale dell’Agility Dog e lo fa anche grazie al contributo determinante dei quattro rappresentanti lecchesi convocati nella Nazionale WAO 2026. Gli atleti sono rientrati dal campionato del mondo con una prestigiosa medaglia d’argento a squadre, conquistata al termine di una competizione di altissimo livello.

La formazione azzurra ha chiuso alle spalle della Spagna, grande favorita della vigilia e protagonista di una prova quasi perfetta. Gli italiani hanno però saputo tenere testa agli avversari fino all’ultimo, fermandosi a pochi secondi dalla vetta e confermando il valore della scuola nazionale di Agility Dog.

Determinante il contributo dei binomi lecchesi, guidati insieme al resto della squadra dai coach della Nazionale, che hanno saputo offrire prestazioni di grande qualità sia nelle prove collettive sia nelle gare individuali.

Proprio sul fronte individuale sono arrivati altri risultati di prestigio. Beatrice Pinchetti e Giovanni Salomoni hanno conquistato podi e piazzamenti di rilievo nelle rispettive categorie, contribuendo ulteriormente al bottino azzurro. In particolare, Beatrice Pinchetti ha conquistato il titolo mondiale nella specialità Snooker categoria 600 insieme al suo cane Keep, salendo sul gradino più alto del podio.

Da sottolineare anche la prova della giovanissima Gloria Carnovali, che ha affrontato avversari di altissimo livello internazionale dimostrando talento, determinazione e grande maturità agonistica.

Un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la provincia di Lecco, ma per tutto il movimento italiano dell’Agility Dog, capace ancora una volta di affermarsi tra le eccellenze a livello internazionale.