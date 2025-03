Al via il 59° Corso di Alpinismo Giovanile del CAI Lecco

Presentazione del corso il 7 marzo alle 21:00 presso la sede CAI Lecco di via Papa Giovanni XXIII

Corsi aperti a tutti bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni. Iscrizioni in sede il martedì e venerdì dalle 20:30 alle 22:00

LECCO – Il CAI Lecco è pronto a lanciare il 59° Corso di Alpinismo Giovanile, un’iniziativa che da anni accompagna bambini e ragazzi alla scoperta della montagna. L’incontro di presentazione si terrà venerdì 7 marzo alle ore 21:00 presso la sede del CAI di Lecco, in via Papa Giovanni XXIII, 11.

I corsi, aperti a tutti e senza necessità di esperienze pregresse, sono divisi per fasce d’età: il Corso Base, per ragazzi dai 7 agli 11 anni, e il Corso di Perfezionamento, per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Inoltre, è previsto il trekking estivo, un’esperienza più impegnativa per i giovani dai 12 anni in su.

L’insegnamento non riguarda solo la tecnica dell’alpinismo, ma anche il rispetto per la natura e per gli altri. Gli accompagnatori del CAI, con esperienza e passione, guideranno i ragazzi in questa esperienza.

Le iscrizioni sono aperte martedì e venerdì dalle 20:30 alle 22:00 presso la sede, con una quota di 170 euro per corso, che comprende trasferimenti in autobus e mezza pensione in rifugio. Sconto per i fratelli e obbligo di certificato medico non agonistico e tessera CAI per partecipare.