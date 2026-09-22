Alba Orobia Biassono, festa per Poletto e Doniselli: sono campioni provinciali

La gara del sabato, disputata su un tracciato tecnico di circa 3.500 metri e caratterizzata da una giornata calda, era valida per il Trofeo Grigolin e assegnava anche i titoli dei campionati provinciali della Federazione Ciclistica Italiana (Fci) di Como e Lecco per le categorie Esordienti e Allievi.

L’Alba Orobia Biassono si è presentata al via con cinque atleti, riuscendo a conquistare due titoli provinciali.

Tra gli Esordienti del primo anno, categoria riservata ai ragazzi di 13 anni, Gabriele Poletto ha chiuso al settimo posto, risultato che gli è valso il titolo provinciale. Nella fascia II, riservata agli Esordienti di 14 anni, buon quarto posto per Alex Galbiati.

In campo femminile, tra le Esordienti del primo anno, arriva invece la vittoria di Chiara Villa, atleta di Meda, mentre il comunicato segnala anche un terzo posto per un’altra compagna di squadra.

Tra gli Allievi del primo anno, 15 anni, arriva il secondo titolo provinciale della giornata. A conquistarlo è Raffaele Doniselli, protagonista di una prova vincente che gli permette di salire sul gradino più alto del podio e di festeggiare il titolo provinciale.

Il fine settimana è poi proseguito, sempre al Bike Park di Lambrugo, con l’ultima prova del circuito dell’Assobike dedicata ai Giovanissimi, dai 7 ai 12 anni.

In evidenza la vittoria di Ettore Riva nella categoria G3, risultato accompagnato da altri piazzamenti sul podio per i giovani dell’Alba Orobia Biassono. Il team ha chiuso al secondo posto nella classifica di società della giornata, mantenendo però il primo posto nella classifica generale del circuito.

Nella categoria G1, riservata ai bambini di 7 anni, secondo posto per Lucio Maiorano, settimo Achille Bolis, undicesimo Giuseppe Luisi e quindicesimo Tommaso Sala. Tra le femmine terzo posto per Celeste Riva.

In G2, per i nati a 8 anni, Samuele Giordano ha conquistato il secondo posto, mentre Leonardo Brambilla ha chiuso decimo.

La categoria G3 ha visto la vittoria di Ettore Riva, seguito sul podio dal terzo posto di Simone Liam Facconi. Decimo Alessio Parlato, quattordicesimo Giovanni De Piccoli, sedicesimo Alessandro Agazzi e ventisettesimo Andrea Rossi.

In G4, categoria dei 10 anni, quarto posto per Ruggero Valtolina e quinto per Marco Poletto. A seguire Pietro Villa, tredicesimo, Gabriele Felisio, ventesimo, Lorenzo Cornia, ventiquattresimo, e Samuele Quaini, ventiseiesimo.

Tra gli undicenni della G5, settimo posto per Ivan Parlato. Al femminile quinta Chloe Galbiati e sesta Giulia Villa.

Infine, nella categoria G6, riservata ai 12 anni, terzo posto per Valentino Giovanni Casiraghi, quinto Gabriele Passoni e ottavo Lorenzo Vitale.

Un fine settimana che consegna quindi all’Alba Orobia Biassono due titoli provinciali nella prova di cross country e una vittoria nell’ultima tappa del circuito Assobike, insieme a cinque piazzamenti sul podio tra i Giovanissimi e al secondo posto nella classifica di società della giornata.