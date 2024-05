Arrampicata Coppa Europa Speed, Alice Marcelli (U16) vince anche a Mezzolombardo

Ennesimo exploit della forte atleta dell’Asd Ragni di Lecco

Con questa vittoria Alice mette una seria ipoteca sulla vittoria finale della Coppa Europa

MEZZOLOMBARDO – Ennesimo exploit per Alice Marcelli Asd Ragni di Lecco che a Mezzolombardo, 2° tappa di Coppa Europa Speed Giovanile, nella categoria Under 16 femminile ha messo al collo la medaglia d’oro di fatto mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale della Coppa Europa.

Dopo la vittoria alla prima tappa della coppa Europa che si era svolta in Polonia lo scorso aprile, la giovane atleta di Mandello si ripete vincendo la seconda tappa.

“Ancora una importante conferma che ci rende molto contenti e fiduciosi anche in vista dei Campionati italiani giovanili di settimana prossima a Bressanone e Brunico”, commenta un soddisfatissimo Alessandro Biggi allenatore di Alice.

Sul podio insieme all’altleta lecchese, altre due italiane, regalando così un podio completamente tricolore: insieme all’oro di Alice Marcelli, è arrivato l’argento di Rebecca Belardinelli e il bronzo di Emma Campa.

Ma il Tricolore è salito sul podio in tutte le categorie a Mezzolombardo. Oro per Marco Rontini in U20 col tempo di 5.48”. Argento per Agnese Fiorio, dopo una buonissima prova, col migliore tempo di qualifica (8.29”).