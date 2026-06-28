Arrampicata Speed. Una stratosferica Beatrice Colli firma il nuovo record italiano: 6″512

La lecchese riscrive la storia nazionale della disciplina nella tappa di Coppa Italia a Mezzolombardo

L’allenatore Fabio Palma: “Un passo avanti enorme. Sono fiero di lei, onorato come non mai”

MEZZOLOMBARDO – Una Beatrice Colli stratosferica riscrive un incredibile nuovo record italiano nella tappa di Coppa Italia di Mezzolombardo (TN). Il nuovo primato italiano di arrampicata Speed, già limato di un centesimo nelle qualifiche, portato a 6”72, era stato confermato anche nei quarti di finale ancora con 6”72 (ricordiamo che il vecchio primato di 6″732 risaliva a maggio 2026).

La lecchese dei Ragni di Lecco, atleta della squadra della Polizia, scivola durante una velocissima semifinale, ma dimostra un controllo mentale superiore rifacendosi con gli interessi nella finale per il 3°/4° posto. 6”51 è un passo avanti indimenticabile che spalanca le porte della sua carriera a una nuova dimensione, tutta da esplorare.

“Ci sarà da lottare e soffrire, come sempre, però questo è un passo avanti enorme – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. Faceva caldissimo ma lei neppure un lamento, veniva da sessioni di allenamento che erano le migliori della sua vita, nel Boulder fisico era pure devastante e così in sala pesi, quindi non posso dire che non ci fossero segnali di un vero e proprio ‘salto quantico’. Mi ero proprio immaginato, in una gara perfetta, questo tempo. Ma che poi avvenisse… sono fiero di lei, onorato come non mai. Le chiedo davvero tanto in termini di allenamento, nella mia pianificazione ci sono ogni tanto delle settimane durissime mentalmente e quindi anche fisicamente. Lei ormai ha un fisico alla Nafissatou Thiam (campionessa olimpica dell’eptathlon ai Giochi di Rio de Janeiro), nel 2018 le feci vedere la sua foto e le dissi, tu puoi diventare così. Mi guardò strano… chissà se si ricorda…”.

Un allenamento certosino e senza sosta, ogni millesimo limato a quel primato italiano è frutto di anni di lavoro: “Silvio Colnago, che ormai è nel team da novembre 2024 e che ha preparato nomi come Sylla ed Egonu, è creativo e bravissimo nell’inventare insieme a me esercizi speciali e dedicati a lei, alla sua morfologia, alla sua personalità straripante. Siamo al suo servizio, e lei si fida ciecamente come fanno tutti i grandissimi atleti della sua età. La Speed mondiale è diventata una disciplina olimpica come salto in alto o salto con l’asta, un vero e proprio universo parallelo in cui ci sono atlete mostruose, con parametri fisici da far impallidire in una sala pesi chiunque. Per dire, salta a una gamba 100 cm in BoxJump (dato incredibile) e fa due trazioni alla sbarra con 36kg di sovraccarico, e su una lista da 1,3 centimetri fa due trazioni con 22 kg in più. E’ un’atleta da sogno… ci aspetta una battaglia dopo l’altra, ma di quelle sportive, le uniche da ammirare. Affiancarla è un dono quotidiano”.