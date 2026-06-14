AS Merate Gym brilla ai Campionati Nazionali di Cesenatico: un titolo italiano, un argento e tanti piazzamenti di prestigio

La società meratese protagonista della rassegna nazionale di Ginnastica Artistica 2026

Oro per Lisa Bonacina, argento per Giorgia Nazionale e numerosi risultati di rilievo nelle gare individuali e a squadre

MERATE – Cinque giorni di gare, emozioni e grandi soddisfazioni per l’AS Merate Gym, che ha lasciato il segno ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica 2026 disputati a Cesenatico, uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione sportiva.

La manifestazione ha riunito centinaia di ginnaste provenienti da tutta Italia, pronte a confrontarsi dopo mesi di allenamenti, sacrifici e impegno. In questo contesto altamente competitivo, le atlete meratesi hanno saputo distinguersi conquistando risultati di assoluto prestigio.

Ad aprire la rassegna nazionale, giovedì 28 maggio, è stata la squadra Allieve A (2016-2017) impegnata nella Cup a Squadre. Camilla Vittoria Corengia, Diana Giaroli, Aleksandra Musumeci ed Elisa Rota hanno affrontato una concorrenza composta da ben 50 squadre, chiudendo al 13° posto, a pari merito con l’11ª classificata. Un risultato che conferma il valore del gruppo guidato dalle allenatrici Chiara Galbiati ed Emma Brambilla.

La giornata di venerdì 29 maggio ha regalato le emozioni più intense. Nella Cup Individuale delle categorie Allieve A e Allieve B sono scese in pedana Viola Boschini, Greta Gigli, Giorgia Nazionale e Lisa Bonacina.

A brillare su tutte è stata Lisa Bonacina, autrice di una prova eccellente che le ha permesso di conquistare il titolo di Campionessa Nazionale. Grazie a esercizi di altissimo livello, in particolare al corpo libero e alla trave, la giovane ginnasta è salita sul gradino più alto del podio, coronando un percorso costruito con passione e costanza.

Straordinaria anche la prestazione di Giorgia Nazionale, che ha sfiorato il titolo fermandosi a soli 0,10 punti dalla vetta. Per lei un prestigioso secondo posto al termine di una gara combattutissima fino all’ultimo esercizio.

Ottima prova inoltre per Viola Boschini, sesta classificata con lo stesso punteggio della quinta, e per Greta Gigli, tredicesima su circa cento partecipanti. Risultati che testimoniano la competitività dell’intero gruppo allenato da Alessandra Riva.

Grande la soddisfazione dell’allenatrice Alessandra Riva, punto di riferimento costante per il gruppo e protagonista del percorso di crescita tecnica ed emotiva delle sue atlete. “Sono fiera e soddisfatta di queste ginnaste – ha dichiarato – perché hanno dimostrato che con impegno, dedizione e amore per questo sport si possono raggiungere risultati straordinari. Un grazie va anche alle famiglie per il supporto dato”.

Nella stessa giornata, spazio anche alle più piccole della categoria Esordienti nella Cup a Squadre. Giada Calvanese, Gioia Corradino, Giulia Greco e Marta Spreafico hanno conquistato un brillante sesto posto su 34 squadre partecipanti, centrando un risultato di grande valore alla loro prima esperienza nazionale nella categoria.

Un risultato di grande valore soprattutto considerando che si trattava della loro prima esperienza nella categoria. Le allenatrici Chiara Galbiati e Marta Landenna hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il percorso e il comportamento mostrato dalle giovani ginnaste durante la competizione.

Sabato 30 maggio è stata invece la volta della categoria Open. Martina Danese ha concluso la propria esperienza con un positivo 17° posto, a pochi centesimi dalla quindicesima posizione. Un piazzamento che premia l’impegno e la crescita mostrati nel corso della stagione, culminata con la qualificazione alla finale nazionale al primo anno nella nuova categoria.

Le allenatrici Deborah e Greta Pennetta hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’atleta, sottolineandone la serietà, la costanza e la passione dimostrate quotidianamente in palestra.

La rassegna si è conclusa lunedì 1° giugno con altre importanti prestazioni. La squadra Acrobat di 3° livello Junior/Senior, composta da Camilla Pozzi, Gioia Boschini, Irene Iocco, Irene Frigerio e Sara Cereda, ha ottenuto un eccellente sesto posto grazie a una gara solida e convincente tra corpo libero, mini trampolino e volteggio.

Contemporaneamente, Leila Majal ha affrontato la gara di Eccellenza 1° livello Allieve C. Alla sua prima esperienza in una competizione di livello superiore ha chiuso al 23° posto, distinguendosi soprattutto al volteggio, dove ha mancato il podio per appena 0,05 punti.

L’allenatrice Elena Galbiati si è detta orgogliosa del lavoro svolto dalla ginnasta e guarda già al futuro: l’obiettivo sarà tornare in palestra per inserire nuovi elementi tecnici più complessi in vista della prossima stagione.

Grande attesa anche per Emma Viganò, impegnata nell’Eccellenza 2° livello Senior 1 dopo aver conquistato appena due settimane prima il titolo di Campionessa Regionale.

La sua gara è iniziata al volteggio, dove ha presentato un lavoro indietro e uno in avanti eseguiti con precisione, dinamismo e sicurezza. Successivamente è passata alle parallele asimmetriche, il suo attrezzo di punta, confermando ancora una volta qualità tecniche, pulizia esecutiva e precisione.

L’unico momento complicato è arrivato alla trave, dove un piccolo errore ha compromesso in parte la corsa al podio. Emma ha però reagito con grande carattere, completando la gara al corpo libero con una prestazione di alto livello, caratterizzata da una parte acrobatica di notevole valore e dalla grazia che l’ha accompagnata durante tutta la stagione.

Al termine della competizione è arrivato un quarto posto forse inatteso ma comunque accolto con soddisfazione. A soli 0,10 punti dal podio, la ginnasta ha infatti ottenuto il miglior punteggio assoluto sia al volteggio sia alle parallele asimmetriche, confermando il proprio valore tecnico a livello nazionale.

A tracciare il bilancio finale è stata l’allenatrice Mariaelena Gatti: “Le ragazze hanno dimostrato come un anno di duro lavoro in palestra possa essere appagante sia in termini di risultati sia di impegno quotidiano, dimostrando che sport e scuola possono essere gestiti insieme senza togliere nulla né all’uno né all’altro. Sono molto orgogliosa di tutte loro perché non hanno mai smesso di credere nelle proprie capacità e nella possibilità di migliorarsi giorno dopo giorno, e lo hanno dimostrato anche in questa importante occasione”.

Un sentimento condiviso anche dalla presidente Giancarla Riva, che ha voluto congratularsi con tutte le ginnaste della società: “Merate ha motivo di essere orgogliosa: queste ragazze portano in alto i colori della società”.

I risultati ottenuti ai Campionati Nazionali confermano ancora una volta la qualità del lavoro svolto dall’AS Merate Gym e la crescita costante di un movimento capace di formare giovani atlete competitive ai massimi livelli nazionali, senza perdere di vista i valori educativi e sportivi che da sempre caratterizzano la società.