Atletica, a Nembro primato personale di Veronica Besana negli ostacoli

Annullato il meeting internazionale a Nembro si riparte dal regionale

Primato personale negli ostacoli per la lecchese Veronica Besana

NEMBRO – Era salito alle cronache nazionali per essere stato uno dei centri più colpiti dell’epidemia, ora nel comune della Val Seriana si prova a tornare alla normalità, partendo dallo sport. Saltato il meeting internazionale che tutti gli anni l’associazione locale Atl Saletti propone per i palati fini dell’atletica leggera una riunione regionale a cui hanno risposto quasi 300 atleti.

Veronica Besana contro il vento sugli ostacoli

Terza apparizione dopo la ripresa per Veronica Besana, il talento giallo blu, dopo i personali dei 150m (18”33) dei 100m (12”01) eccola che si confronta questa volta contro i suoi 100hs. Stessa distanza di quelli provati tantissime volte da Allieva ma alla prima gara da Juniores cambiano le altezze, da 76cm a 84cm e oltre a questa differenza per la lecchese anche la difficoltà di gareggiare contro un vento contrario di 2,5m. Ovviamente la sua performance essendo alla prima apparizione è da registrare come primato personale, il 13”98 con cui vince la gara (959 punti tabellari) è uno dei migliori risultati tecnici della riunione. Nel giavellotto Allieve per la Virtus Calco Federica Dozio al 2° posto con 37,28m, sempre nel giavellotto ma tra le Assolute 3° posto per Giulia Cascio con 39,23m.

Ostacolisti protagonisti anche al maschile

Tra gli Allievi sui 110hs è 2° Davide Colombo con 14”87.Ottimo tempo per Alessandro Rota che scende a 14”60 tra gli Juniores e si piazza anche lui al 2° posto, un gradino sotto nel salto in alto Mory Diop con 1,96m.

Gli altri risultati dei lecchesi presenti

200m: 14^ Clarissa Boleso 25”64.

800m: 9^ Nicole Acerboni 2’21”78 (Bracco Atl), 14^ Alessia Ippolito 2’27”70; 20^ Marta Crippa 2’33”44; 21^ Camilla Valsecchi 2’34”98.

100hs: 5^ Alessia Gatti 16”73.

100hs-Allieve: 4^ Valentina Gilardoni 16”16.

200m: 13° Mattia Tacchini 22”70; 40° Riccardo Ciappesoni 24”07.

800m: 12° Davide Raineri 1’59”90 (Cs San Rocchino), 16° Simone Bossetti 2’01”48; 18° Andrea Casati 2’01”77 (Merate Atl Promoline), 20° Mattia Adamoli 2’02”65 (Us Derviese), 30° Walter Palladino 2’05”87.

110hs-Juniores: 4° Junior T. Goho Diseysson 15”08.

Alto: 4° Soueido Sinka 1,92m; 8^ Dario Pensa 1,70m.

Lungo: 18° Luca Ponzini 4,37m.

Giavellotto-Allievi: 5° Nicolò Scalzi 35,37m.

Giavellotto: 6° Tommaso Mojoli 46,23.