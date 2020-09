Atletica. I lecchesi al Meeting nazionale città di Chiari, XV^ edizione.

Medaglia d’oro per Federica Dozio, Mattia Tacchini, Elisa Agostini e Alessandro Panizza

Domenica curata dall’Atletica Chiari1964 Libertas con 690 iscritti.

CHIARI- Numeri altissimi a questa XV^ edizione del meeting nazionale giovanile città di Chiari, organizzata dalla locale società di Atletica al campo sportivo comunale di via Santissima Trinità. Una lunga domenica di gare iniziata al le 9.30 del mattino con alto, triplo e martello e conclusasi alle 18.30 con le finali dei 100m Allieve/i.

13,01m ottenuto all’ultimo lancio è la misura che permette a Federica Dozio della Virtus Calco di aggiudicarsi la gara del getto del peso Allieve, Mattia Tacchini dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, vince la finale dei 100m Allievi col tempo di 11”05 ma in batteria aveva ottenuto un ottimo 10”84 che vale il nuovo primato personale, per la Polisportiva Mandello due vittorie nella categoria Cadetti/e, Elisa Agostini vince i 300hs col tempo di 50”38 alla sua prima uscita sulla distanza, Alessandro Panizza con 39,71m aggiunge quasi 2m al suo precedente primato nel lancio del giavellotto.

Sara Ciappesoni e Simone Manzoni vincono l’argento.

Altro podio per la Pol Mandello con Sara Ciappesoni che nel salto in alto Cadette aggiunge 3cm al suo fresco personale e si porta a 1,56m, per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni nei 100hs Simone Manzoni chiude in 15”61 dopo il 15”83 delle batterie.

Laura Renna, Marco Nogara e Alessandro Gadosa vincono il bronzo.

Sui 400m Allieve Laura Renna dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 59”05 toglie quasi un secondo al suo personale, Marco Nogara suo compagno di squadra sui 100m Allievi corre la finale in 11”41 dopo l’11”24 delle batterie che rappresenta il nuovo p.b. abbassato di oltre 4 decimi, Alessandro Gadosa sempre del Lecco sui 100hs Cadetti toglie quasi 3” al precedente primato personale, 15”84 in batteria e 15”71 in finale.

Gli altri risultati dei lecchesi presenti:

Allieve/i.

100m: 10^ Elena Battista 13” 0 (2”98 in batteria) (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Matilde Gervasoni 13”36 (Pol Lib Cernuschese), 24^ Marta Comi 13”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo: 10^ Arianna Brivio 4,84m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Maria Salatini 4,18m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m: 16° Davide Colombo 11”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Lorenzo Scaglia 12”21 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37° Gabriel Durante 12”25 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39° Alessio Vettori 12”2 (Pol Lib Cernuschese), 46° Giacomo Brambilla 12”84 (Pol Lib Cernuschese).

400m: 8° Riccardo Ciappesoni 54”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Peso: Gabriele Casati 10,35m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadette/i.

Alto: 9^ Lucia Lollini 1,33m (Pol Mandello).

Martello: 6^ Francesca Passini 21,22m (Pol Mandello).

80m: 4° Matteo Scaccabarozzi 9”72 (9”8 in batteria) (Up Missaglia).

300m: 4° Federico Ciappesoni 39”34 (Pol Mandello).

1000m: 12° Francesco Raineri 2’55”72 (Us Derviese), 16° Federico Meda 2’56”55 (Up Missaglia), 44° Andrea Fumagalli 3’07”76 (Pol Lib. Cernuschese), 47° Luca Biraghi 3’09”85 (Pol Lib Cernuschese), 49° Edoardo Uselli 3’10”9 (Pol Lib Cernuschese), 50° Fausto Veronesi 3’15”63 (Pol Lib Cernuschese).

Lungo: 14° Stefano Lattuada 5,01m (Pol Mandello).

Peso: 8° Giacomo Arienti 8,28m (Up Missaglia), 10° Alessandro Aletti 5,20m (Up Missaglia).