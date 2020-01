Atletica indoor: Veronica Besana e Mattia Montini prestazioni monstre

Indoor, partenza col botto… Bergamo, Padova, Aosta

Il ballabiese Montini a un passo dal primato italiano che risale al 1970

LECCO – Si era fermata prima dell’estate scorsa per un infortunio che le aveva impedito di partecipare ai campionati europei Under 20, ma Veronica Besana è rientrata alla grande all’attività agonistica e lo fa a Bergamo sui 60m dove, prima con 7”57 e successivamente nella finale vinta con 7”53, va a riscrivere il libro dei primati provinciali sia di categoria Juniores che Assoluto e avvicina il primato italiano che è a 7”35.

Mattia Montini, in gara a Aosta nella riunione denominata Sprint & Hurdless, prima ferma il cronometro a 7”81 sui 60hs ma è nella successiva finale che fa tremare il primato italiano con 7”75 a soli due centesimi dal 7”73 di Laurent Ottoz che risale al 1970. Una bella iniezione di fiducia in vista delle prossime gare che vedranno il lecchese di Ballabio impegnato nuovamente il 26 gennaio in una manifestazione internazionale a Bratislava, ma i suoi obiettivi restano il record italiano Promesse dei 60hs e i mondiali indoor di Nanchino il 13/15 marzo ma per far questo dovrà limare ancora di 5 centesimi il suo fresco personale.

Obiettivo campionati italiani, cinque minimi a Bergamo

Una marea di atleti a Bergamo per partecipare alla gara dei 60m con 42 batterie al maschile per un totale di 243 atleti e 29 batterie al femminile con 169 atlete, 2 ore e mezza di gare solo per i 60m. Non sono mancati i risultati dei nostri per cui gioire, già scritto sopra della vittoria a suon di record di Veronica Besana, continuiamo con il 6”96 si Simone Tarchini minimo Promesse, il 7”20 di Mattia Tacchini minimo Allievi, quelli sui 60hs ottenuti da Trevor Diseysson Goho con 8”25 tra gli Juniores, da Alessandro Rota con 8”32 sempre tra gli Juniores e da Davide Colombo con 8”55 tra gli Allievi.

Primati provinciali per Laura Renna e Marco Aondio a Padova.

Due i primati provinciali migliorati a Padova, Laura Renna migliora quello degli 800m Allieve con 2’14”3, mentre Marco Aondio sulla stessa distanza con 1’53”73 migliora quello Juniores. Oltre a questi due risultati ampiamente sotto lo standard di partecipazione ai campionati italiani di categoria (che vedranno prima gli Juniores e Promesse ad Ancona l’8 e il 9 febbraio e la settimana successiva a Padova gli Allievi), anche Clarissa Boleso prenota il pass tra le Juniores con 57”75 sui 400m, imitata da Federica Lega con 59”56 e Lisa Galluccio con 59”60. Due pass anche dalla marcia: sui 5km con 23’59”51 lo ottiene Amos Vittori mentre sui 3km con 15’49”90 lo ottiene Elisabetta Ippoliti. Sui 200m stacca il pass Alessia Gatti con 26”03 che si affianca a quello dei 60m ottenuto a Aosta con 7”76, mentre sui 1500m è ancora Marco Aondio con 4’01”82 ad avere la doppia chance.