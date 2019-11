Atletica Lecco al top nella classifica di specialità tra le Allieve

Le gialloblu prime nella velocità e nel mezzofondo

Ottimi risultati al campionato di specialità

LECCO – A poco meno di due settimane dalla cena sociale, altre soddisfazioni arrivano da Roma dove sono state ufficializzate le classifiche finali del campionato di specialità per quanto riguarda la categoria Allieve/i.

Il regolamento prevede che le società possano sommare da un minimo di uno a un massimo di tre risultati per ogni specialità inserita in un determinato gruppo, ogni atleta può essere inserito in un massimo di tre specialità, nel gruppo velocità con le gare dei 100m, 200m, 400m. Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, alla fine della stagione, sono stati 7567 i punti totalizzati contro i 7414 dell’Atl Vicentina e i 7366 della Bracco Atletica.

Bellani, Besana, Boleso, Galluccio, Gatti e Renna nella velocità

Nel gruppo della velocità, sono loro le campionesse italiane di specialità, Arianna Bellani 12”68 sui 100m, Veronica Besana 12”11 sui 100m e 25”28 sui 200m, Clarissa Boleso con 25”53 sui 200m e 56”71 sui 400m, Lisa Galluccio con 59”49 sui 400m, Alessia Gatti con 12”11 sui 100m e 25”92 sui 200m, e Laura Renna con 59”99 sui 400m.

Agostoni, Arlati, Boleso, Crippa, Gilardoni, Renna e Valsecchi nel mezzofondo.

800m, 1500m, 3000m e 2000sp, queste le specialità che fanno parte del gruppo mezzofondo e d è da questo gruppo che arriva un altro successo per le lecchesi. 8148 sono stati i punti conquistati contro i 7996 ancora dell’Atl Vicentina, con 7980 l’Atl Vigevano si prende il terzo posto.

Clara Agostoni 11’17”74 sui 3000m, Irene Arlati 4’51”13 sui 1500m e 10’28”85 sui 3000m, Clarissa Boleso 2’15”46 sugli 800m, Marta Crippa 5’12”00 sui 1500m, 11’24”49 sui 3000m e 7’53”17 sui 2000sp, Valentina Gilardoni 2’31”16 sugli 800m, Laura Renna 2’11”18 sugli 800m e 4’40”40 sui 1500m, Camilla Valsecchi 7’35”12 sui 2000sp.

Un altro anno da incorniciare dunque per la maggior società lecchese che si difende non solo nell’atletica su pista ma spazia anche dalle corse campestri dove quest’anno ha ottenuto i terzi posti nella classifica di società tra le Allieve e tra le Juniores e il secondo nella combinata fino alle corse in montagna dove ha vinto il titolo tra gli Juniores e si è classificato al secondo posto tra le Juniores.