Atletica, Lecco in pista per la 7^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

Vittorie per Elena Invernizzi e Lorenzo Amati nei 150 metri

Diversi piazzamenti sul podio per gli atleti del territorio

LECCO – Pomeriggio di atletica a Lecco per la 7^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, manifestazione organizzata sabato dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e dedicata alle categorie Cadette e Cadetti. Un appuntamento che ha portato in pista oltre 150 giovani atleti, ai quali si sono aggiunti circa 90 partecipanti nelle gare delle categorie Assolute, disputate fuori punteggio.

Per le categorie Assolute il programma prevedeva i 150 metri, i 1000 metri maschili e femminili e i 5000 metri femminili, offrendo al pubblico lecchese un pomeriggio ricco di gare e risultati.

Tra i protagonisti sono stati anche gli atleti di casa. Nei 150 metri femminili è arrivata la vittoria di Elena Invernizzi, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che ha fermato il cronometro a 18”82, facendo registrare anche il nuovo primato personale. Successo lecchese anche al maschile, con Lorenzo Amati primo in 16”54, anche lui autore del proprio nuovo personale.

Nei 1000 metri maschili terzo posto per il valsassinese Marco Melesi (Daini Carate Brianza), che ha chiuso la prova in 2’34”20.

Doppio podio anche nei 5000 metri femminili: seconda la lecchese Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) in 18’42”26, mentre al terzo posto si è classificata Caterina Vavassori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, capace di migliorare il proprio primato personale con il tempo di 20’12”17.

Numerosi i piazzamenti arrivati anche nelle gare del Trofeo Gioventù Lariana. Nel salto in lungo Cadette vittoria per Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono), che con 4,99 metri ha stabilito il nuovo primato personale. Terzo posto nei 300 ostacoli per Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in 49”58.

Sul podio anche Giorgia Sala (Up Missaglia), terza nel lancio del martello Cadette con 39,21 metri, e Chiara Onofri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), terza nel lancio del giavellotto con 30,57 metri.

Una giornata che ha confermato la vivacità del movimento giovanile dell’atletica sul territorio, con atleti provenienti da diverse società lombarde e non solo impegnati nelle varie specialità.

Tutti i podi delle gare disputate a Lecco

300 ostacoli – Cadette

1ª Maddalena Rampi (Gs Atletica Rezzato) – 48”20

2ª Anna Battaglia (Atletica Andromeda) – 49”02

3ª Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) – 49”58

300 ostacoli – Cadetti

1° Pietro Bosisio (Atletica Triangolo Lariano) – 42”36

2° Tommaso Tarantino (Atletica Gavirate) – 43”91

3° Simone Cutuli (Varese Atletica) – 45”16

1000 metri – Cadette

1ª Melissa Bugini (Vanotti Running Team) – 3’07”62

2ª Martina Giglio (Battaglia Cus Torino) – 3’11”93

3ª Camilla Losma (Atletica Valle Brembana) – 3’14”72

1000 metri – Cadetti

1° Carlo Introzzi (Atletica Mariano Comense) – 2’38”86

2° Lorenzo Macchi (Pro Patria Arc Busto Arsizio) – 2’39”54

3° Gioele Castelli (Atletica Tradate) – 2’39”68

Salto in lungo – Cadette

1ª Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) – 4,99 m

2ª Federica Ucci (Atletica Malnate) – 4,87 m

3ª Anna Sagliocco (Atletica Triangolo Lariano) – 4,73 m

Salto in alto – Cadetti

1° Mattia Basso (Ag Comense) – 1,75 m

2° Simone Castelnuovo (Us Albatese) – 1,68 m

3° Federico Terruzzi (Us Albatese) – 1,55 m

Lancio del martello – Cadette

1ª Matilde Valente (Delta Atletica Sassuolo) – 47,01 m

2ª Nicole Bressanini (Atletica Brusaporto) – 39,87 m

3ª Giorgia Sala (Up Missaglia) – 39,21 m

Lancio del giavellotto – Cadette

1ª Forner (Pro Patria Arc Busto Arsizio) – 35,24 m

2ª Gaia Torretta (Accademiatletica) – 34,26 m

3ª Chiara Onofri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) – 30,57 m

Getto del peso – Cadetti

1° Nicolò Panizzi (Atletica Gavirate) – 15,91 m

2° William Luccisano (Cantù Atletica) – 15,40 m

3° Carlo Clerici (Atletica Rovellasca) – 13,28 m

1000 metri – Assolute

1ª Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como) – 2’56”23

2ª Elisa Piuri (Osa Saronno Libertas) – 2’59”29

3ª Francesca Morabito (Pro Sport Running Academy) – 2’59”82

1000 metri – Assoluti

1° Jacopo Risi (Atletica Osa Saronno Libertas) – 2’28”21

2° Simone Fradegrada (Atletica Valle Brembana) – 2’30”50

3° Marco Melesi (Daini Carate Brianza) – 2’34”20

150 metri – Assolute

1ª Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) – 18”82

2ª Martina Scheps (Atletica Arcisate) – 19”22

3ª Camilla Cardelli (Atletica Gavirate) – 19”49

150 metri – Assoluti

1° Lorenzo Amati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) – 16”54

2° Alessandro Tessitore (Ag Comense) – 16”73

3° Matteo Buzzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) – 16”99

5000 metri – Assolute

1ª Elisa Pastorelli (Cus Insubria Varese Como) – 18’24”16

2ª Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) – 18’42”26

3ª Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) – 20’12”17