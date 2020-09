Atletica. Regionali Cadetti/e Bronzo per Sara Ciappesoni e Sara Cazzaniga

Atletica Interflumina in regia nelle due giorni di gare di Casalmaggiore con 750 atleti in gara

Ben 34 i titoli regionali che sono stati assegnati

CASALMAGGIORE – Numeri importanti al campionato regionale che l’Atletica Interflumina ha organizzato nel fine settimana a Casalmaggiore. Quasi 750 atleti al via, equamente suddivisi con 375 Cadetti e 368 Cadette che si sono sfidati per la conquista dei 34 titoli regionali in palio.

Sara Ciappesoni, bronzo nel salto in alto e Sara Cazzaniga bronzo negli 80hs

Pingue bottino per gli atleti lecchesi presenti. Le uniche capaci di salire sul podio sono state Sara Ciappesoni della Polisportiva Mandello e Sara Cazzaniga dell’Atletica Cassago. Ciappesoni nel salto in alto con 1,53m aggiunge 2cm al primato personale e riesce a salire sul gradino più basso del podio. Cazzaniga negli 80hs stampa il personale a 13”49 in batteria e in finale ferma il cronometro a 13”74.

Sfiorano il podio, Badreddine Tigui, Matteo Scaccabarozzi, Elisa Agostini, Stefano Lattuada e Claudia Proserpio

Ai piedi del podio finisce Badeddrine Tigui dell’Atl Cassago che nel lancio del disco con 30,81m aggiunge quasi un metro e mezzo al suo vecchio primato e chiude al 4° posto.

Negli 80m Matteo Scaccabarozzi dell’Up Missaglia chiude al 5° posto ottenendo il nuovo personale fissando il crono sul tempo di in 9”64 in batteria e in 9”75 in finale. Elisa Agostini della Pol Mandello ottiene 13”74 sugli 80hs e nella finale scende a 13”64. Stefano Lattuada sempre della Pol Mandello fa registrare il personale nel salto triplo con 11,23m. Infine Claudia Proserpio dell’Atl Cassago su 300hs chiude in 52”99.

Gli altri risultati degli atleti lecchesi suddivisi per società

Pol Mandello: Elisa Agostini 80m (11”12) 20^, Alice Anghileri 300m (45”44) 9^, Alice Anghileri 80m (11”49) 35^, Mari Giorgia Belingheri 1000m (3’15”20 p.p.) 10^, Federico Ciappesoni 80m (9”98) 15°, Federico Ciappesoni 100hs (17”95) 14°, Lucia Lollini salto in alto (1,36m p.p.) 14^, Alessandro Panizza 100hs (16”40) 9°, Francesca Passini getto del peso (11,20m p.p.) 9^, Vanessa Triboli 80m (11”20) 23^.

Gs Virtus Calco: Nicola Dozio esathlon (1393 punti) 13°, Matteo Maggioni esathlon (2512 punti) 7°, Stefano Tagliaferri esathlon (1668 punti) 12°, Jean Charbel Allaly salto in lungo (5,56m p.p.)8°, Tommaso Bonetta 1000m (2’50”35) 7°, Clelia Brognoli pentathlon (1855) 7^.

Atletica Cassago: Alessandra Bruno salto in lungo (3,77m) 40^, Alessandra Bruno salto in alto (1,40m p.p.) 13^, Agnese Camesasca salto in lungo (3,87m) 35^, Sara Cazzaniga 80m (11”30) 30^, Claudia Proserpio 80hs (13”99)8^, Martina ravasio 80m (11”29) 29^, Martina Ravasio salto in lungo (4,65m) 11^, Badreddine Tigui 100hs (17”05 (10°.

Up Missaglia: Mirco Briccalli 2000m (6’52”14 p.p.) 24°, Federico Meda 1000m (2’54”40 p.p.) 13°.

Merate Atl Promoline: Tommaso Perego 100hs (15”11) 6°, Riccardo Viganò 300m (40”60) 15°.