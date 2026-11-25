Partecipazione ed entusiasmo per l’iniziativa aperta ai runner di ogni livello

Cinque domeniche sulle piste di Madesimo: iscrizioni dal 1° dicembre

VALMADRERA – Una mattinata di sport, nuove conoscenze e passione condivisa per la corsa in montagna. Ha riscosso un positivo riscontro l’allenamento aperto organizzato sabato 21 novembre dall’Atletica SEV Valmadrera, che ha richiamato sui sentieri del Monte Barro un gruppo eterogeneo di appassionati, dagli atleti più esperti a chi desiderava avvicinarsi al trail running.

L’appuntamento, con ritrovo al Pratone di Parè, è stato promosso nell’ambito del percorso di rinnovamento del gruppo atletica, che nelle scorse settimane ha presentato nuove formule di tesseramento e rilanciato il proprio invito a entrare a far parte della squadra.

A caratterizzare l’iniziativa è stata soprattutto la volontà di rendere la corsa un’esperienza accessibile e condivisa. Grazie alla possibilità di affrontare l’allenamento con andature differenti, ciascun partecipante ha potuto trovare il proprio ritmo, senza rinunciare al piacere di correre in compagnia.

“Un bel gruppo eterogeneo di appassionati della corsa ha accolto con entusiasmo il nostro invito”, hanno commentato gli organizzatori, ricordando una mattinata trascorsa tra sole, sorrisi e nuove amicizie.

L’allenamento si è concluso con un rinfresco alla Casetta degli Amici di Parè, occasione per proseguire la conoscenza tra i partecipanti e presentare le opportunità offerte dall’Atletica SEV per la prossima stagione.

Al centro, il nuovo programma di tesseramento, pensato per coinvolgere sia chi pratica la corsa a livello amatoriale sia chi partecipa con regolarità alle competizioni. Tra le proposte figurano le formule “Entry Level”, da 65 euro, e “Atleta 2.0”, da 95 euro, con servizi e agevolazioni differenti.

Chi desidera entrare a far parte del gruppo è invitato a recarsi nella sede SEV di via Cavour 12 a Valmadrera durante il mese di dicembre, per conoscere le modalità di iscrizione e le attività in programma.

L’iniziativa sul Barro rappresenta un primo passo concreto del rilancio dell’Atletica SEV, che punta ad allargare la propria squadra valorizzando non soltanto i risultati sportivi, ma anche la dimensione aggregativa della corsa.

A gennaio torna il tradizionale corso di sci a Madesimo

Archiviato l’appuntamento sui sentieri del Barro, la Società Escursionisti Valmadreresi guarda già alla stagione invernale. Torna infatti il tradizionale corso di sci a Madesimo, rivolto a bambini, ragazzi e adulti, con partenza fissata per domenica 17 gennaio 2027. Il programma si articolerà in cinque domeniche consecutive, il 17, 24 e 31 gennaio e il 7 e 14 febbraio.

Le lezioni si svolgeranno dalle 12.30 alle 15.30 nelle prime tre giornate e dalle 11.30 alle 13.30 nelle ultime due. Il ritrovo per la partenza in pullman è previsto alle 8.30 dal parcheggio a metà di via Rio Torto a Valmadrera, con rientro indicativamente tra le 17.30 e le 18.

Per i più giovani sono previste due fasce di partecipazione: 345 euro per i bambini nati dal 2018 al 2022 e 390 euro per i ragazzi nati dal 2010 al 2017, con gruppi composti da un massimo di sei allievi per maestro. Le quote comprendono il viaggio in pullman, lo skipass, l’assicurazione e le lezioni.

Sono inoltre previste una formula da 165 euro per il solo corso, con assicurazione e possibilità di acquistare uno skipass convenzionato, e una proposta per gli adulti da 150 euro, con dieci ore di scuola di sci suddivise in cinque lezioni e un massimo di quattro partecipanti per maestro.

Iscrizioni dal 1° dicembre

Le iscrizioni saranno aperte dal 1° dicembre 2026 al 13 gennaio 2027, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per partecipare sarà necessario compilare il modulo online indicato dagli organizzatori. La quota dovrà essere versata entro cinque giorni dall’invio della richiesta e l’iscrizione sarà confermata soltanto al ricevimento del pagamento.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Tentori Tuttosport, in via Roma 46 a Valmadrera, al numero 0341 583371, oppure alla sede SEV di via Cavour 12, telefono 375 7253500, aperta il martedì e il venerdì dalle 21 alle 22. È disponibile anche l’indirizzo email info@rifugiosev.it.