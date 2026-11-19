Nuove formule di tesseramento e un invito a condividere la passione per la corsa

Sabato 21 novembre un allenamento aperto a tutti sui sentieri del Monte Barro

VALMADRERA – Una nuova veste, nuove opportunità per gli atleti e soprattutto la voglia di allargare il gruppo, coinvolgendo chi ama correre e desidera condividere questa passione. Si rinnova l’Atletica SEV Valmadrera, realtà sportiva legata alla storica Società Escursionisti Valmadreresi, che rilancia le proprie attività con l’obiettivo di creare una squadra sempre più aperta, capace di accogliere sia gli atleti esperti sia chi si avvicina per la prima volta alla corsa.

Lo spirito dell’iniziativa è racchiuso nell’invito “Corri con noi”, con cui il gruppo si presenta agli appassionati del territorio. L’intenzione è valorizzare non soltanto l’aspetto agonistico, ma anche quello umano e aggregativo dello sport, offrendo occasioni per allenarsi insieme, conoscere nuove persone e affrontare percorsi e gare condividendo esperienze e obiettivi.

Per presentare il gruppo rinnovato, l’Atletica SEV ha organizzato un appuntamento aperto a tutti gli interessati. Sabato 21 novembre, alle ore 9.30, il ritrovo sarà al Pratone di Parè, da dove partirà un allenamento di trail running lungo i sentieri del Monte Barro.

La proposta è pensata per coinvolgere partecipanti con differenti livelli di preparazione. Saranno infatti organizzati tre gruppi con andature diverse: veloce, intermedia e principianti, così da permettere anche a chi ha meno esperienza di prendere parte all’iniziativa. Un’occasione per correre immersi nella natura, conoscere gli atleti della SEV e scoprire da vicino le attività della squadra.

Al termine dell’allenamento è previsto un rinfresco presso la Casetta degli Amici di Parè, per concludere la mattinata con un momento di convivialità.

Nuove formule di tesseramento per entrare nella squadra

Il rinnovamento del gruppo passa anche attraverso una proposta di tesseramento articolata, pensata per rispondere alle esigenze di atleti con obiettivi differenti. La formula “Entry Level”, dal costo di 65 euro, comprende la divisa sociale, il tesseramento FIDAL, l’iscrizione annuale alla SEV Valmadrera e uno sconto convenzionato per la visita medico-sportiva presso Pentavis.

Per chi partecipa con maggiore frequenza alle competizioni è disponibile la formula “Atleta 2.0”, da 95 euro, che offre gli stessi servizi e prevede inoltre il rimborso completo di due gare, secondo il calendario e il regolamento societario, da scalare sul tesseramento successivo.

È prevista anche un’agevolazione per chi possiede già una Runcard e desidera passare al tesseramento FIDAL: scegliendo la formula Entry Level sarà possibile ottenere il rimborso del 50% della quota di tesseramento federale, secondo le condizioni indicate dalla società. L’obiettivo è facilitare l’ingresso di nuovi iscritti e rafforzare un gruppo che vuole continuare a crescere, mantenendo al centro la condivisione della passione per la corsa.

La storia della SEV, dal 1947 ai giorni nostri

Il rinnovamento dell’Atletica si inserisce nella lunga storia della SEV, Società Escursionisti Valmadreresi, un’associazione che da quasi ottant’anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati della montagna e dello sport.

Fondata il 2 giugno 1947, la SEV nacque dall’iniziativa di un gruppo di escursionisti valmadreresi accomunati dall’amore per le montagne di casa e dal desiderio di condividere esperienze e attività. Da quel primo nucleo, l’associazione ha progressivamente ampliato il proprio impegno, diventando una presenza importante nella vita sportiva e associativa cittadina.

Uno dei simboli più conosciuti della società è il Rifugio SEV ai Corni di Canzo, situato in località Pianezzo, inaugurato nel 1964 dopo anni di lavoro e impegno volontario dei soci. Una struttura che continua a rappresentare un punto di riferimento per gli escursionisti e un luogo particolarmente significativo per la comunità valmadrerese.

Nel corso dei decenni, accanto alle attività escursionistiche e alpinistiche, la SEV ha sviluppato anche diverse iniziative sportive, coinvolgendo nuove generazioni di appassionati. Il legame tra la SEV e la corsa in montagna trova una delle sue espressioni più significative nel SEVertical, la competizione che porta gli atleti dal centro di Valmadrera fino al Rifugio SEV, ai Corni di Canzo. Una sfida impegnativa, con circa mille metri di dislivello positivo distribuiti su cinque chilometri, che nel 2026 ha raggiunto la sua terza edizione. Organizzata dall’ASD SEV Valmadrera, la manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare i sentieri e le montagne di casa, unendo sport, passione e partecipazione. Un’esperienza che racconta bene lo spirito della società e il legame con il territorio che il rinnovato gruppo atletica intende continuare a coltivare.

L’Atletica SEV, una storia iniziata nel 2005

Anche il gruppo atletica può contare su una storia ormai consolidata. L’Atletica SEV Valmadrera è nata ufficialmente il 1° gennaio 2005, raccogliendo l’eredità del TG Lecco, società che aveva cessato la propria attività. In quell’occasione, circa quaranta atleti confluirono nel nuovo gruppo, dando vita a una realtà che avrebbe portato avanti la passione per la corsa sotto i colori della SEV.

Da allora l’atletica è diventata una delle espressioni sportive dell’associazione, affiancando alle tradizionali attività di montagna la partecipazione alle competizioni podistiche e alle esperienze di corsa condivisa.

Il rilancio attuale rappresenta quindi un nuovo capitolo di questo percorso, con la volontà di avvicinare altri appassionati e costruire una squadra nella quale trovino spazio differenti livelli di preparazione e ambizioni sportive.

Un rinnovamento che guarda al futuro senza perdere il legame con la storia della SEV, da sempre fondata sui valori della partecipazione, dell’amicizia e della passione per lo sport e la montagna.

Come partecipare e contattare l’Atletica SEV

Chi desidera conoscere il gruppo potrà partecipare all’allenamento di sabato 21 novembre alle 9.30 al Pratone di Parè. Per informazioni sulle attività e sulle formule di tesseramento è possibile scrivere a atletica.sev@gmail.com oppure consultare il profilo Instagram @atletica.sev.

La sede della SEV si trova in via Cavour 12 a Valmadrera.