Aurelio Moscato è ancora campione del mondo: doppio oro ai Mondiali Master di corsa in montagna

L’atleta della Polisportiva Libertas Cernuschese trionfa in Repubblica Ceca nella categoria M75

“Questi due titoli mi danno una spinta in più per continuare”

CERNUSCO LOMBARDONE – Ancora una straordinaria impresa per Aurelio Moscato, che si conferma tra i grandi protagonisti della corsa in montagna master mondiale. L’atleta della Polisportiva Libertas Cernuschese ha conquistato due medaglie d’oro ai World Masters Mountain 2026, disputati a Janské Lázně, in Repubblica Ceca.

Moscato ha dominato la categoria M75, laureandosi campione del mondo in entrambe le prove in programma.

Il primo titolo è arrivato venerdì 26 giugno nella gara uphill, un percorso di 8 chilometri interamente in salita con 851 metri di dislivello positivo. L’atleta lecchese ha chiuso in 1h03’30”, precedendo il messicano, secondo in 1h06’17”, e il polacco, terzo con il tempo di 1h09’18”.

Il bis è arrivato domenica 28 giugno nella prova up & down, un tracciato di 9 chilometri con salite e discese e 594 metri di dislivello complessivo. Anche in questa occasione Moscato ha fatto gara di testa, tagliando il traguardo in 57’54” davanti al messicano (59’16”) e allo spagnolo (1h02’25”).

Un doppio successo che conferma il valore dell’atleta della Polisportiva Libertas Cernuschese a livello internazionale e arricchisce ulteriormente il suo prestigioso palmarès.

Al termine della manifestazione, Moscato ha commentato con la consueta semplicità: “Questi due titoli mi danno una spinta in più per continuare”.