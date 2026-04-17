Avis Comunale Lecco partner del Concorso di Danza Csi a Ballabio

Domenica 19 aprile a Ballabio attesi 228 atleti da 10 scuole di danza

Un evento sportivo che unisce talento, passione e valori di solidarietà

BALLABIO – Domenica 19 aprile il Palazzetto Comunale di Ballabio ospiterà il Concorso di Danza CSI Lecco, una manifestazione sportiva che vedrà protagonisti 228 giovani atleti provenienti da 10 scuole di danza del territorio. AVIS Comunale di Lecco è orgogliosa di supportare l’evento come partner ufficiale, confermando il proprio impegno a fianco dello sport giovanile e dei valori di impegno, passione e condivisione che lo caratterizzano.

Un palcoscenico per il talento

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con la categoria Baby e proseguirà fino alle premiazioni finali della categoria Senior, previste intorno alle ore 17.00. I giovani danzatori si esibiranno in diverse discipline: danza classica, moderna e contemporanea, urban/street, fantasy e danza inclusiva, dimostrando la ricchezza e la varietà di questa disciplina sportiva.

Il concorso, organizzato dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Lecco con la direzione organizzativa affidata a ASC Ballabio ’89 e con il patrocinio del Comune di Ballabio, rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani atleti, che potranno mettersi alla prova di fronte a una giuria qualificata composta da esperti del settore.

AVIS a sostegno dello sport giovanile

La partecipazione di AVIS Comunale di Lecco come partner del concorso conferma l’attenzione dell’associazione verso le iniziative che coinvolgono i giovani del territorio. Lo sport, con i suoi valori di impegno, disciplina e rispetto, rappresenta un terreno ideale per trasmettere i principi di solidarietà e dono che da sempre caratterizzano l’azione di AVIS.

Sostenere eventi come questo significa anche essere vicini alle famiglie e alle comunità locali, contribuendo a creare occasioni di aggregazione e condivisione che vanno oltre la dimensione strettamente sportiva.

Informazioni pratiche

Data: Domenica 19 aprile 2026

Orario: Dalle ore 10.00

Luogo: Palazzetto Comunale di Ballabio, via Roccolo 8

Categorie: Baby, Children, Junior, Senior

Discipline: Danza classica, moderna/contemporanea, urban/street, fantasy, danza inclusiva

Giuria: Kim Di Molfetta e Maurizio Tamellini

Ingresso pubblico: Gratuito, nei limiti dei posti disponibili