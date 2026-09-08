Badminton, 12 medaglie al torneo GI.BI. A.M per il Badminton & Croquet Club Lecco

Circa 90 atleti hanno partecipato alla terza edizione del torneo organizzato dal Badminton & Croquet Club Lecco

Conquistati cinque argenti e sette bronzi

LECCO – Dodici medaglie, cinque d’argento e sette di bronzo. È questo il bottino conquistato dagli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco alla terza edizione del Torneo GI.BI. A.M., disputato nel fine settimana alla palestra dell’istituto Manzoni/Tommaso Grossi di via Ghislanzoni.

La manifestazione ha richiamato a Lecco circa 90 atleti, arrivati non soltanto dalla Lombardia ma anche da diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio. Il club bluceleste ha schierato complessivamente 16 giocatori, riuscendo a conquistare dodici piazzamenti sul podio.

Cinque argenti per il Lecco

I cinque secondi posti sono arrivati in altrettante specialità. Nel Doppio Maschile l’argento è andato ad Andrea Saverio e Paolo Milani (Brescia Sport Più); nel Doppio Maschile Over 35 a Denis Passador e Amir Atash Faraz (New Sport); nel Doppio Maschile Over 55 a Edvidio Milani e Fabio Ballabio (Pol. di Nova).

Secondo posto anche nel Doppio Femminile Over 55, con Roberta Brenzone e Maria Branca (GSA Chiari), e nel Doppio Misto, conquistato da Denis Passador e Roberta Brenzone.

Sono invece sette le medaglie di bronzo ottenute dagli atleti in gara. Nel Singolare Maschile è salito sul terzo gradino del podio Matteo Maggioni, mentre Denis Passador ha conquistato il bronzo nel Singolare Maschile Over 55.

Gli altri piazzamenti sono arrivati nel doppio: Grazia Barlassina nel Doppio Femminile; Nicolò Borin e Matteo Pessina nel Doppio Maschile; Michael Lion e Jayakumar Vedagiri (CUS BG) nel Doppio Maschile Over 35; Piera Tocchetti e Nicoletta Denti (Lario BC) nel Doppio Femminile Over 55; infine Edvidio Milani e Piera Tocchetti nel Doppio Misto Over 55.

I vincitori delle diverse categorie

Il torneo ha visto sfidarsi gli atleti nelle categorie Senior, Over 35 e Over 55, con competizioni di singolare e doppio.

Tra i Senior, nel Singolare Maschile ha vinto Asswanth Baskara Vanitha (BC Milano), mentre il titolo femminile è andato a Veronica Carella (Lario BC). Nel Doppio Maschile successo per Liam Pellizzari e Gianluca Troccoli (Lario BC), mentre nel Doppio Femminile si sono imposte Veronica Carella e Alice Pellizzari (Lario BC). Il Doppio Misto è stato conquistato da Asswanth Baskara Vanitha (BC Milano) e Clara Fredholm (Junior BC Milano).

Nell’Over 35, il Singolare Maschile è stato vinto da Amir Atash Faraz (New Sport), mentre quello femminile da Loredana Iordan (Modena BC). Nel Doppio Maschile hanno trionfato Nicola Mondaini (SC Merano) e Steven Nsubuga (Roma BC); nel Doppio Femminile Loredana Iordan e Yanina Mustafina (3B Bassa Bergamasca). Il Doppio Misto è andato ad Amir Atash Fraz (New Sport) e Nauremitapa Pattaneeporn (Roma BC).

Per la categoria Over 55, infine, il Singolare Maschile e il Doppio Maschile sono stati conquistati da Solan Arachchinge Roan Appuhamy (15Zero), rispettivamente da solo e in coppia con Kingsley Kadupity. Nel Doppio Femminile vittoria per Sabine Doering e Sandra Gargano (15Zero), mentre il Doppio Misto è stato vinto da Solan Arachchinge Roan Appuhamy e Sabine Doering.

“Siamo molto soddisfatti per il numero degli iscritti al torneo, anche se purtroppo con soli quattro campi a disposizione non si può fare di più”, commenta il presidente del Badminton & Croquet Club Lecco Denis Passador. “Agli atleti lombardi si sono aggiunti quelli provenienti da Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio. Ottimo il livello di gioco visto nei due giorni del torneo”.

Passador ha infine rivolto un ringraziamento agli atleti e al coach Zanchin, oltre che al giudice arbitro Franco Tomasello, all’arbitro Enrico Gariboldi e a tutto lo staff che ha contribuito alla riuscita della manifestazione.