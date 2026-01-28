Badminton & Croquet Club Lecco: tris di medaglie per Mattia Cattaneo a Bolzano

Un oro e due bronzi nel Superseries U15 per il giovane atleta lecchese

La prossima sfida per Mattia sarà in Spagna agli Spanish Open U15 con la maglia azzurra

LECCO – Fine settimana di grandi soddisfazioni per il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto al 1° Torneo Superseries della stagione disputato presso il Palaresia di Bolzano, con circa 170 atleti provenienti da tutta Italia.

L’unico rappresentante del club lecchese, Mattia Cattaneo, si è distinto conquistando un tris di medaglie. Nel Doppio Misto U15, in coppia con Lea Gitterle (AVS Mals), Mattia ha vinto la finale contro la coppia Gozzi/Gramm con i parziali 15-10, 8-15, 15-10, conquistando l’oro.

Un podio di bronzo è arrivato nel Singolare Maschile U15, dove Mattia è stato sconfitto in semifinale in tre set da Veronese (SSV Bozen Badminton), 15-9, 8-15 e 8-15.

Anche nel Doppio Maschile U15, in coppia con Luca Tabaglio (GSA Chiari), Mattia ha conquistato il bronzo, battuto in finale dalla coppia vincitrice Li/Veronese 9-15, 16-14, 11-15.

Il Vice Presidente e allenatore Edvidio Milani ha commentato: “Come sempre Mattia da il massimo, riuscendo a conquistare tre medaglie meritatissime. Il prossimo impegno sarà con la maglia azzurra in terra Spagnola in Andalusia per gli “Spanish Open U15”.