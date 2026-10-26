Badminton Lecco, Mattia Cattaneo conquista due medaglie agli Italiani

Il portacolori bluceleste conquista l’argento nel doppio misto U15 e il bronzo nel doppio maschile della stessa categoria

Buone prove anche per gli altri quattro atleti lecchesi

LECCO – Doppio podio per Mattia Cattaneo del Badminton & Croquet Club Lecco ai Campionati Italiani Junior Under 2026, disputati al Palabadminton di Milano, sede della Nazionale italiana. Il giovane atleta bluceleste ha conquistato il titolo di vicecampione italiano nel doppio misto U15 e la medaglia di bronzo nel doppio maschile della stessa categoria.

La manifestazione, articolata su quattro giorni di gare, ha riunito 255 atleti provenienti da tutta Italia, appartenenti alle categorie Under 13, Under 15, Under 17 e Junior. Tra i partecipanti anche cinque rappresentanti del club lecchese.

Nel doppio misto U15, Mattia Cattaneo ha gareggiato in coppia con Lea Gitterle dell’ASV Mals, raggiungendo la finale, persa contro Li dello Junior BC Milano e Falchetti del GSA Chiari con il punteggio di 11-15, 9-15.

È arrivata poi la medaglia di bronzo nel doppio maschile U15, disputato insieme a Luca Tabaglio del GSA Chiari. La coppia si è fermata in semifinale contro Li dello Junior BC Milano e Veronese dell’SSV Bozen, cedendo in due set per 12-15, 12-15.

Alex Cattaneo sfiora la semifinale U13

Tra i protagonisti della trasferta anche Alex Cattaneo, il più giovane del gruppo. Nel doppio maschile U13, in coppia con Anton Paul Lechner dell’ASV Mals, e nel doppio misto U13 con Nicole Strazzacappa dell’Arena Badminton, l’atleta non è riuscito a superare gli ottavi di finale.

La prova più significativa è arrivata nel singolare maschile U13, dove Alex ha affrontato avversari anche di due anni più grandi. Superato il turno dei sedicesimi, ha raggiunto i quarti di finale, arrendendosi a Ceol dell’ASV Mals al termine di una sfida combattuta e decisa in tre set: 16-14, 13-15, 10-15. Un risultato che lo ha lasciato a un passo dall’accesso alle semifinali.

Le prove degli altri atleti blucelesti

Nel singolare femminile U19, Grazia Barlassina ha raggiunto i sedicesimi di finale. Si è invece fermata agli ottavi sia nel doppio femminile U19, in coppia con Giorgia Lipani del BC Pietrarossa, sia nel doppio misto U19, disputato con il compagno di club Matteo Pessina.

Pessina ha concluso il proprio percorso nel singolare maschile U19 ai sedicesimi e nel doppio maschile U19 agli ottavi, insieme al bluceleste Nicolò Borin. Quest’ultimo si è fermato ai sedicesimi nel singolare maschile U19.

A tracciare il bilancio della partecipazione è il vicepresidente del club, Edvidio Milani, che sottolinea i risultati ottenuti e l’impegno mostrato dagli atleti.

“Ottimo risultato conseguito da Mattia che mette a referto altre due medaglie ai Campionati Italiani. Complimenti ad Alex che ha dimostrato di essere un combattente: oltre a un ottimo gioco, ha messo in campo una grinta incredibile giocando il singolare contro ragazzi di due anni più grandi e che dal prossimo anno passeranno nella categoria superiore. Grazia, Matteo e Nicolò non hanno avuto un tabellone favorevole, ma hanno fatto un buon percorso”, commenta Milani.

Il vicepresidente rivolge infine un ringraziamento allo staff tecnico: “Grazie a coach Luca Zanchin e al preparatore atletico Simone Selvini, che stanno lavorando con grande impegno e professionalità”. Un bilancio che, oltre alle due medaglie di Mattia Cattaneo, mette in evidenza l’esperienza maturata dai giovani atleti lecchesi in una competizione nazionale di alto livello.