Badminton, Mattia Cattaneo conquista il bronzo alla Lubiana Youth Cup 2026

Conquistato il terzo posto nel doppio maschile Under 15 insieme al vietnamita Bui Anh Tuan

LECCO – Medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo alla Li-Ning Lubiana Youth Cup 2026, torneo internazionale di badminton disputato a Lubiana, in Slovenia, che ha visto la partecipazione di circa 160 atleti provenienti da tutta Europa.

Un risultato di prestigio per il giovane portacolori bluceleste, unico rappresentante del proprio club nella trasferta slovena, capace di salire sul podio nella categoria Doppio Maschile Under 15.

Cattaneo ha disputato la competizione in coppia con il vietnamita Bui Anh Tuan, tesserato per la società ceca Badmintonový klub Super Stars Most. Il duo ha affrontato un percorso positivo, iniziato dai sedicesimi di finale e concluso soltanto in semifinale, dove ha dovuto arrendersi alla coppia croata Knezovic/Mlinaric con il punteggio di 7-15, 12-15. Una sconfitta che non ha comunque impedito ai due atleti di conquistare una meritata medaglia di bronzo.

Buona anche l’esperienza nelle altre specialità. Nel Singolare Maschile Under 15, Cattaneo ha preso parte a un girone composto da quattro atleti, nel quale tre giocatori hanno chiuso con due vittorie ciascuno. La classifica avulsa non gli ha permesso di accedere al tabellone principale.

Nel Doppio Misto Under 15, invece, il giovane atleta ha gareggiato insieme a Lea Gitterle, dell’ASV Mals, fermandosi ai piedi del podio.

A sottolineare il valore del risultato è stato il presidente Denis Passador, che ha espresso la soddisfazione della società per la prestazione del proprio atleta: “Mattia ha ottenuto un ottimo risultato anche fuori dal territorio nazionale. In ambito europeo il livello del badminton è elevato, quindi gli faccio i complimenti a nome di tutta la società”.

Un podio internazionale che premia il percorso di Cattaneo e rappresenta un risultato significativo per il club, capace di portare i propri colori anche oltre i confini nazionali.