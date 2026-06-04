Badminton. Oro per Alex Cattaneo al Torneo Challenge di Torino

Il giovane atleta del Badminton & Croquet Club Lecco conquista il primo posto nel singolare U13 e un argento nel doppio misto

Ottima prova anche nel doppio maschile

LECCO – Un oro e un argento per il Badminton & Croquet Club Lecco al “1° Torneo Challenge di Torino”, che ha visto la partecipazione di circa 115 giocatori provenienti da tutta Italia.

Protagonista assoluto del fine settimana è stato Alex Cattaneo, al suo secondo torneo da agonista, capace di conquistare la medaglia d’oro nel singolare maschile U13. L’atleta lecchese ha superato il girone eliminatorio senza sconfitte, accedendo al tabellone principale e imponendosi poi in finale contro Stanzel (Sport Academy Arcole) con il punteggio di 15-3 15-4.

Ottimo anche il risultato nel doppio misto, dove Cattaneo ha conquistato la medaglia d’argento in coppia con Emilia Arione (Albashuttle), al termine di una finale combattutissima contro Stanzel/Mastrorigo, conclusa 13-15 15-11 18-20.

Nel doppio maschile Liv C, il giovane atleta ha giocato in coppia con Edvidio Milani, fermandosi ai quarti di finale contro la coppia Garbaccio/Lorenzini (Joko) con il punteggio di 8-15 7-15.

Soddisfazione anche dalle parole dell’allenatore e vicepresidente Edvidio Milani: “Alex ha disputato prestazioni di alto livello, mettendo sempre sotto pressione gli avversari. Anche nel doppio maschile, contro ragazzi di 17 anni, ha mostrato grande grinta. Siamo molto soddisfatti del suo percorso!.

Il club lecchese è stato inoltre premiato come coppia di doppio con la maggiore differenza di età, ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto e per la crescita del settore giovanile.