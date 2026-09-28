Badminton, oro per i fratelli Cattaneo al Grand Prix di Novi Ligure

Alex e Mattia conquistano complessivamente due ori, un argento e due bronzi nelle categorie U13 e U15

“Stanno continuando il loro percorso di crescita”, sottolinea il vicepresidente Edvidio Milani

LECCO – Cinque medaglie, due titoli e una prestazione che conferma il percorso di crescita dei giovani talenti del Badminton & Croquet Club Lecco. Al 15° Torneo Grand Prix di Novi Ligure, competizione che ha visto la partecipazione di circa 150 atleti, il club lecchese ha schierato i fratelli Alex Cattaneo e Mattia Cattaneo, impegnati rispettivamente nelle categorie U13 e U15.

Il bilancio finale parla di 2 ori, 1 argento e 2 bronzi, conquistati dai due fratelli al termine di un intenso fine settimana di gare.

Alex Cattaneo ha conquistato il gradino più alto del podio nel Doppio Misto U13, in coppia con Emilia Arione dell’Albashuttle. La coppia ha superato in finale Peretto dell’Acqui Badminton e Pelassa dell’Albashuttle con il punteggio di 15-6, 15-11.

Per Alex è arrivata anche una medaglia di bronzo nel Singolare Maschile U13. Il giovane atleta si è fermato in semifinale contro Unterberger dell’ASV Mals, che si è imposto per 15-6, 15-7. Nel Doppio Maschile, invece, Alex ha affrontato la categoria superiore U15 insieme a Daniele Peretto dell’Acqui Badminton, fermandosi ai quarti di finale.

Ottimo anche il torneo di Mattia Cattaneo, protagonista nel Singolare Maschile U15. Dopo un percorso positivo, il lecchese ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una finale combattuta su tre set contro Jay Roopak dell’Albashuttle. Mattia ha avuto la meglio per 8-15, 15-9, 15-8, mettendo in campo grinta e qualità di gioco.

L’argento è arrivato invece nel Doppio Misto U15, dove Mattia ha fatto coppia con Agnese Maccapanni dell’Acqui Badminton. In finale la coppia si è arresa a Ronco/Frongia dell’Albashuttle con il punteggio di 12-15, 15-9, 11-15.

A completare il bottino personale di Mattia è stato il bronzo nel Doppio Maschile U15, disputato insieme a Luca Tabaglio del GSA Chiari. La coppia ha ceduto in semifinale a Grimaldi/Jay Roopak dell’Albashuttle per 15-11, 7-15, 13-15.

Un risultato che soddisfa il Badminton & Croquet Club Lecco, come sottolineato dal vicepresidente Edvidio Milani: “Grandi prestazioni dei fratelli Alex e Mattia che stanno continuando il loro percorso di crescita. Ottimo il primo torneo da allenatore per Chiara Landi che ha guidato i ragazzi con consigli a questo grande risultato”.

Per Chiara Landi, dunque, anche il debutto da allenatrice si chiude con un risultato significativo, al fianco dei due giovani atleti lecchesi.