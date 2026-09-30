Barcolario 2026: sabato 3 ottobre vele da Bellano a Dongo

Sabato 3 ottobre la sesta edizione della veleggiata non competitiva organizzata dall’UISP Comitato Territoriale Lariano APS

Le imbarcazioni partiranno da Bellano alle 14 e toccheranno Menaggio e Domaso prima dell’arrivo a Dongo

LECCO – Il lago di Como torna a vestirsi di vele con la sesta edizione di Barcolario, la veleggiata non competitiva organizzata dall’UISP Comitato Territoriale Lariano APS. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre, con le imbarcazioni che attraverseranno il centro e l’alto Lario in una giornata dedicata alla vela, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio.

La partenza sarà dal pontile di Bellano, da dove le imbarcazioni prenderanno il largo alle 14 dopo il raduno previsto a partire dalle 13.30. Il percorso toccherà entrambe le sponde del lago, con due giri di boa: il primo a “La Gaeta”, a nord di Menaggio, e il secondo a Domaso. L’arrivo è previsto a partire dalle 18 a Dongo, in località Bersaglio, presso il Centro formazione vela Marvelia.

Barcolario non è una competizione sportiva, ma un raduno aperto a tutti gli appassionati. Possono partecipare sia i singoli armatori con la propria imbarcazione sia i soci dei circoli con barche messe a disposizione dagli stessi. Sono ammesse diverse tipologie di imbarcazioni, tra monotipi, bulbi e cabinati.

L’edizione dello scorso anno aveva registrato una partecipazione numerosa, con derive, catamarani e cabinati di diverse lunghezze a solcare le acque del Lario. Anche per il pubblico la manifestazione rappresenta un’occasione per assistere a uno spettacolo distribuito lungo il percorso, tra le imbarcazioni in navigazione e i paesaggi del lago.

Per seguire la veleggiata sarà quindi possibile raggiungere diversi punti del territorio: dal raduno e dalla partenza a Bellano, al primo giro di boa a Menaggio nel corso del pomeriggio, fino al passaggio a Domaso e all’arrivo a Dongo.

La scelta di organizzare una veleggiata e non una gara si inserisce nella filosofia dell’UISP Comitato Territoriale Lariano APS, che promuove una concezione dello sport legata al benessere, alla salute e alla qualità della vita, senza mettere al centro esclusivamente la dimensione agonistica.

“Barcolario è molto più di una veleggiata. È un’occasione per ritrovarsi”, spiega il presidente di UISP Comitato Territoriale Lariano APS, Gianluca Toppi, “condividere la passione per la vela e vivere il Lago di Como in uno spirito di amicizia, rispetto e partecipazione. In questi anni la manifestazione è cresciuta grazie all’entusiasmo dei circoli velici, degli armatori e dei tanti volontari che credono nel valore dello sport come momento di incontro e di comunità. Il nostro auspicio è vedere ancora una volta il lago animarsi di vele e offrire, non solo ai partecipanti, ma anche a chi assisterà dalla riva, uno spettacolo capace di raccontare tutta la bellezza e la tradizione nautica del Lario”.

Barcolario si inserisce così tra le iniziative attraverso cui l’UISP Comitato Territoriale Lariano APS punta a coinvolgere i cittadini lariani e non solo, utilizzando lo sport come occasione di partecipazione e di incontro con il territorio.