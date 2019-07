Basket C Silver. Andrea Ratti è un nuovo giocatore di Mandello

Cresciuto a Lecco, lo scorso anno a Vercurago

“Un play con punti nelle mani, ci sarà molto utile”

LECCO – Secondo colpo di mercato della Tecnoadda Mandello. Dopo aver annunciato l’arrivo di Alessandro Albenga, la formazione di coach Marco Pozzi si è accordata col lecchese Andrea Ratti, lo scorso anno alla Medinmove Vercurago.

Ratti è un playmaker di circa centottanta centimetri, nato nel 1999. Ha effettuato tutto il percorso giovanile nella Gimar Lecco, arrivando a esordire in Serie B nella stagione 2017/18 con coach Massimo Meneguzzo. In maglia Gimar ha giocato anche il campionato U20 Eccellenza, col gruppo 1998/99 di coach Michele Monti, sfiorando la qualificazione alla fase interzona.

Nella stagione 2018/19 ha giocato in doppio tesseramento con la Medinmove Vercurago, risultando uno dei più positivi e guidando la squadra al raggiungimento dei play off.

“Dopo l’uscita di Sebastiano Melzi, che ha rinunciato per problemi di lavoro, dovevamo cercare un play e abbiamo scelto lui – ha dichiarato il dirigente Luca Fagetti – lo scorso anno ci ha fatto una buonissima impressione quando ha giocato contro di noi, un play con punti nelle mani che ci sarà molto utile. Per lui sarà l’occasione di incrementare l’esperienza che ha fatto l in Serie D, giocando in una categoria superiore.”

Il mercato di Mandello non è chiuso. “Cerchiamo un ultimo giocatore per chiudere il roster. Stiamo riflettendo sul tipo di profilo che ci serve, senza dimenticare il nostro settore giovanile: vorremmo integrare alcuni giovani fin dall’inizio, sperando che a fine anno possano essere pronti per contribuire.”