Basket C Silver. Mandello ko nella sfida al vertice contro Erba

I ragazzi di Tocalli sconfitti solamente ai tempi supplementari

Ottima prova per Giacomo Marrazzo: 17 punti e tre “triple” a segno

ERBA – La sfida tra le due migliori squadre del girone B2 della C Silver non ha deluso le aspettative. A uscirne vittoriosa è stata il Le Bocce Erba, capace di sconfiggere la Tecnoadda Mandello dopo un tempo supplementare.

Nel primo quarto le due formazioni partono subito forte (28-23). Erba cerca di mantenere il comando del match ma Mandello non perde la scia. Solo un fischio piuttosto creativo allo scadere del primo tempo – fallo su tiro dell’Ave Maria da tre tiri liberi e successivo tecnico – permette ai locali di andare al riposo in vantaggio (43-39).

Nella ripresa il match è bellissimo e molto combattuto. Mandello riesce a mettere la testa avanti e non cede neanche nel finale. Con Erba sopra di due punti è Ibrahim Niang a mettere il canestro che manda tutti ai supplementari (70-70).

Nell’over time il Le Bocce scatta subito forte. La Tecnoadda non ha più la forza di reagire ed Erba vince il match col punteggio fin troppo punitivo di 85-73.

Bella prova di Giacomo Marrazzo, autore di 15 punti e tre su quattro da oltre l’arco.

“Onore a Erba che ha giocato una partita, il pubblico si è sicuramente divertito dopo una sfida molto intensa. Entrambe le squadre hanno dimostrato di meritare la posizione che occupano. Per quanto riguarda il match, onestamente devo dire che il metro arbitrale non mi ha soddisfatto in più di un’occasione” dichiara coach Federico Tocalli.

LE BOCCE ERBA – TECNOADDA MANDELLO 85-73 (d.t.s.)

PARZIALI: 28-23, 43-39, 50-51, 70-70

MANDELLO: Marrazzo 17, Crippa 15, Motta 13, Papa Niang 7, Radaelli 6, Allevi 5, Balatti 3, Melzi 3, Lafranconi 2, Paduano 2, De Gregorio, Crippa G. n.e, All. Tocalli.