Basket CGold. Calolzio, una buona gara non basta, vince Gallarate

Il finale gagliardo non basta.

GALLARATE – L’Enginux Calolzio disputa una buona gara sul campo di Gallarate, ma non riesce a completare la rimonta, conquistando un’importante vittoria.

Nel primo quarto nessuna delle due squadre prende il sopravvento. Calolzio arriva al massimo ad avere quattro punti di vantaggio dopo il canestro del capitano Daniele Floreano (12-16), ma Gallarate reagisce con un parziale di dieci punti consecutivi, chiudendo il quarto sul punteggio di 22-19.

Nella seconda frazione l’Enginux costringe Gallarate a due soli punti nei primi cinque minuti (24-24), ma poi non trova più il canestro fino alla fine del tempo. I lecchesi vanno al riposo sotto di dieci punti (34-24) a causa del 28% complessivo al tiro dal campo.

L’Enginux torna sotto la doppia cifra di svantaggio con un canestro di Davide Perego (36-28). Calolzio combatte alla pari per tutta la frazione, ma non riesce a limare il divario.

É ancora Gallarate a partire bene con un canestro da tre punti di Ciardiello. I varesini mantengono il controllo fino a sei minuti dalla fine (63-50), ma un’arrembante Calolzio si riporta in partita con un parziale di nove punti consecutivi. Nel momento decisivo è il varesino Calzavara – classe 2001! – a togliere dai guai Gallarate, respingendo l’assalto della formazione lecchese.

L’Enginux disputa una buona partita, ma esce comunque sconfitta 73-65, condannata dalle basse percentuali da oltre l’arco (3/19). Tredici punti per il capitano Daniele Floreano.

“Abbiamo disputato un’ottima partita, giocando con intensità, sia in fase offensiva che difensiva. L’unico rammarico è il risultato finale” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni a fine gara.

BASKET GALLARATE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 73-65

PARZIALI: 22-19, 34-24, 53-44.

CALOLZIOCORTE: Zambelli 12, Meroni 6, Bonacina 9, Floreano 13, Perego 5, Pirovano 3, Ferrario 2, Pirovano N. 6, Porro 9, Galli n.e. All. Mazzoleni