Basket CGold. Enginux sconfitta dalla Robur

Calolzio resiste fino al terzo quarto

Ottima prestazione del lungo Davide Perego

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte combatte ma non riesce a fermare la corsa della capolista Robur Saronno. I calolziesi hanno resistito fino all’inizio del terzo quarto, cedendo poi al talento della formazione ospite.

L’inizio di gara è tutto a favore della Robur (0-6), ma il capitano Daniele Floreano suona la sveglia per i calolziesi. Lui e un ottimo Davide Perego – sei punti e altrettanti rimbalzi nel solo primo quarto – ribaltano la partita, trascinando l’Enginux fino al più cinque (15-10), anche se Saronno non si farà staccare (17-16).

Nel secondo quarto un tremendo parziale di nove punti consecutivi degli ospiti consentirà alla Robur di girare il match come una frittata e andare negli spogliatoi con un margine attorno alla doppia cifra di vantaggio (37-45).

Saronno supera la doppia cifra di vantaggio all’inizio del terzo quarto coi canestri di Quinti e Gurioli. L’Enginux prova a restare in partita coi soliti Floreano e Perego, arrivando sino al meno sette (44-51) ma non oltre.

L’ultimo quarto riparte con gli ospiti in controllo (59-71). Calolzio non riesce più ad avvicinarsi alla capolista che mantiene il distacco immutato e vince col punteggio di 72-84.

All’Enginux non basta la miglior partita stagionale di Davide Perego, autore di una gara da diciotto punti e otto rimbalzi.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ROBUR SARONNO 72-84

PARZIALI: 17-16, 37-45, 59-71

CALOLZIOCORTE: Zambelli 14, Meroni 9, Bonacina 2, Floreano 11, Perego 18, Pirovano 5, Ferrario 4, Rusconi 5, Allevi 4, Porro, Galli n.e. All. Mazzoleni