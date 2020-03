Basket CGold. Matteo Ferrario, stagione finita

Infortunio al ginocchio.

Rottura del crociato, a breve l’operazione.

CALOLZIOCORTE – Una nuova tegola si abbatte sulla stagione dell’Enginux Calolziocorte: la guardia/ala Matteo Ferrario ha concluso in anticipo la sua stagione a causa di un infortunio al ginocchio sinistro.

“É successo durante la partita contro Gallarate – dichiara il giocatore – durante un contropiede ho sentito il ginocchio ruotare in maniera innaturale. Dopo lo spavento iniziale, sono uscito sulle mie gambe, quindi speravo fosse qualcosa di non troppo serio.”

La risonanza magnetica ha purtroppo confermato l’esito opposto. “Pochi giorni dopo ho fatto l’esame ed è risultata la rottura del legamento crociato anteriore. Da un secondo controllo si è poi evidenziata anche la lesione del menisco. Adesso sto facendo riabilitazione, probabilmente tra un paio di mesi mi opererò per la ricostruzione del legamento.”

Al momento la carriera del prodotto del Basket Lecco è in sospeso. “A trentacinque anni le priorità sono altre, ormai. Devo dire che mi piacerebbe non concludere la carriera in questa maniera ma, al momento, sono solo concentrato sul recuperare al meglio.”