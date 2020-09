Basket CSilver. Mandello riparte con coach Chicco Tocalli

Nuovo coach, pochi innesti

“Giocheremo una pallacanestro semplice e di lettura”

MANDELLO – Tra le squadre che sono già al lavoro da qualche settimana, la Tecnoadda Mandello è quella che è partita prima. Agli ordini del nuovo coach Federico “Chicco” Tocalli gli arancioblu hanno iniziato a sudare fin dal 31 agosto, nonostante le incertezze del campionato entrante.

“Sono contento di come sta lavorando la squadra – dichiara l’allenatore – anche se per ora ci stiamo concentrando molto sulla parte atletica. Dopo tanti mesi di stop vedo che in squadra c’è grande entusiasmo”.

La Tecnoadda è ripartita al ritmo di quattro allenamenti a settimana, compensando così la mancanza di amichevoli, visto il protocollo non chiaro. Il roster è cambiato leggermente rispetto allo scorso anno. Dalla Medinmove Vercurago è rientrata l’ala Thomas De Gregorio (190 cm – 2001), con Alessandro Albenga che ha fatto il tragitto opposto. Aggregati nuovamente alla prima squadra due giocatori cresciuti nel vivaio, l’ala Luca Anghileri (192 cm – 1993) e il playmaker Sebastiano Melzi (180 cm – 1999).

Per coach Tocalli, alla prima esperienza da capo allenatore di una squadra senior, non sarà facile sostituire coach Marco Pozzi, autore di un triennio di grande spessore. “L’obiettivo è quello di dare spazio ai giovani, giocando una pallacanestro semplice e veloce, basata più sulle letture offensive che sulle esecuzioni”.

Sugli obiettivi del campionato, coach Tocalli non si sbilancia. “Al momento non è ancora chiara la formula del prossimo campionato, quindi è inutile sbilanciarsi. Di sicuro rischiamo di trovare nel girone qualche “autoretrocessa” dalla Cgold come Calolziocorte, e non sarà facile. Quando capiremo formula e girone potremo avere le idee più chiare”.