Basket, dodici vittorie su dodici partite per l’Adinox Starlight Valmadrera

Bottino pieno per la squadra allenata da mister Alberto Colombo

“Partita un po’ nervosa. Siamo state brave a rimanere calme e trovare il bandolo della matassa per vincere questa partita”

SONDRIO -Dodici partite disputate ed altrettante vittorie conquistate. Un’escalation incredibile da parte della formazione cestistica femminile dell’Adinox Starlight. La compagine guidata dal tecnico Alberto Colombo chiude il 2019 vincendo anche a Sondrio, nel match valido per la terz’ultima giornata di andata del campionato di serie C femminile di basket. Un cammino esaltante da parte della società di patron Pino Scelfo.

La formazione è scesa in campo, sabato alle 18.30, sul difficile parquet dell’Avis Comunale Sondrio, quarta forza del girone. Una sfida delicata per le valmadreresi con le valtellinesi che volevano in tutti i modi fermare la marcia della prima della classe.

Una vittoria difficile

Ma non è stato così, anche se la compagine valmadrerese, ha trovato grandi difficoltà nell’archiviare la pratica valtellinese (conclusa con il risultato di 59 – 63), come afferma il tecnico lecchese.

“Palestra strapiena anche perché Sondrio festeggiava, con i propri tifosi, le feste natalizie. Abbiamo fatto fatica all’inizio, perché loro giocavano molto sulla fisicità, e non riuscivamo a trovare i giusti spazi. Devo dire che anche sul piano della corsa, le sondriesi, ci hanno messo in difficoltà nei primi venti minuti. Siamo stati bravi a rimanere concentrate e calme. Poi abbiamo neutralizzato la loro giocatrice di riferimento Giulia Scala, ed abbiamo allungato quel tanto da poter vincere la gara, anche se nel finale avevamo fuori le nostre lunghe per somma di falli. Ma la squadra è stata diligente e concreta. Sono orgoglioso di questo gruppo”. Gli fa eco Silvia Bassani: “E’ stata una partita un po’ nervosa. Siamo state brave a rimanere calme e trovare il bandolo della matassa per vincere questa partita. Devo dire un cammino fantastico della squadra. Dodici su dodici. Siamo felici”.

AVIS SONDRIO 59

ADINOX STARLIGHT 63

Parziali: 14-11, 33-32, 43-47

Avis Sondrio: Bertalli 16, Pelizzatti 1, Aldeghi, Quadro, Bettomè, Gavazzi,

Agnelli, Scala M. 2, Scala G. 21, Gavazzi 6, Scala C. 10, Catanese.

Adinox Starlight: Orsanigo 7, Capaldo 13, Bassani 15, Scola, Andreotti 2, Chitelotti, Adan, Pasqualin 4, Casartelli 10, Ciceri, Riva, Mandonico 12.