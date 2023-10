Basket DR 1. Civatese corsara a Rovagnate

Preziosa vittoria per i grigiorossi

LA VALLETTA BRIANZA – Vittoria non semplice per l’Edilcasa Civatese sul campo dell’ARS Rovagnate, squadra giovane e frizzante.

I grigiorossi civatesi provano per tutto il primo quarto a staccare gli avversari, ma solo alla fine della seconda frazione riescono a ottenere la doppia cifra di vantaggio (30-40).

I ragazzi di coach Fausto De Lazzari partono alla grande nel terzo quarto, arrivando a toccare i 17 punti di vantaggio. Proprio quando sembrava che tutto fosse facile, Rovagnate si rimette in pista e, con una fantastica cavalcaza, chiude la frazione con solo quattro punti da recuperare (50-54).

Nell’ultimo quarto i padroni di casa restano in scia, ma la Civatese non permette loro di mettere il naso avanti e chiude il match su punteggio di 61-70.

Miglior marcatore Daniele Castagna con 16 punti.

“Sapevamo di giocatore contro una squadra giovane e frizzante siamo stati bravi nel contenerli anche quando si rifatti sotto – dichiara coach De Lazzari – vittoria importante per la classifica.”

ARS ROVAGNATE – EDILCASA CIVATESE 61-70

PARZIALI: 17-22; 30-40; 50-54

CIVATE: Castagna 16;Rotta 13;Galli 11;Butti 10;Lomasto 8;Panzeri 8;Bianchi 3;Galliani 1;Minari Bosso Rusadelli Maver