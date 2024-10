Basket DR2. Brava Calolzio, altro stop per la Civatese

La WBT supera Morbegno

Pesante sconfitta per la Civatese a Paderno Dugnano

OLGINATE – Seconda partita e seconda vittoria per l’Enginux Calolziocorte. I lecchesi hanno dovuto sudare le classiche sette camicie per avere ragione di una combattiva ASM 70 Morbegno.

Il primo tempo sembra tutto facile per Calolzio (34-26), ma gli ospiti sono rientrati dagli spogliatoi carichi a molla, piazzando un parziale di nove punti consecutivi e andando addirittura in vantaggio (34-35).

La WBT ha ancora due punti da recuperare all’inizio dell’ultimo quarto (48-50). Morbegno arriva anche sul più cinque (50-55) ma la zona dei padroni di casa manda in confusione l’attacco valtellinese, che non segna per cinque minuti filati nell’ultimo periodo.

Nel finale Calolzio è più precisa e chiude il match sul punteggio di 63-59.

“Abbiamo preparato la partita sapendo che loro giocano molto uno contro uno e contropiede, con l’obiettivo di non forzare – dichiara coach Ivano Perego – purtroppo a volte siamo usciti da giochi, con tiri forzati, concedendo loro delle ripartenze. Sono contento perché non abbiamo mai mollato e siamo stati molto compatti in difesa”

WBT CALOLZIOCORTE – ASM 70 MORBEGNO 66-59

PARZIALI: 21-16; 34-26; 48-50

CALOLZIOCORTE: Galli 4, Papini, Rusconi 16, Meroni 3, Casati 6, Butti 5, Mazzoleni, Longhi 13, Crippa 11, Combi 8, Marchesi. All. Perego.

PADERNO DUGNANO – Dura un quarto la partita dell’Edilcasa Civatese sul campo di Paderno Dugnano. I ragazzi di coach Marco Pozzi partono bene e arrivano a sfiorare la doppia cifra di vantaggio ma, alla fine della prima frazione, si trovano con un punto da recuperare (16-15).

Le cose non vanno meglio nei due quarti centrali e, a dieci minuti alla fine del match, Paderno Dugnano è in completo controllo (64-40).

Con uno sforzo ciclopico i lecchesi riescono a portare lo svantaggio in singola cifra, ma nel finale i padroni di casa allungano nuovamente.

La Civatese per 85-67. Inutili le buone prove offensive di Riccardo Rotta (17 punti) e Daniele Castagna (16).

“Dobbiamo essere sinceri, ci siamo fatti schiacciare in ogni punto del campo, siamo mancati in difesa” lo stringato commento del coach.

PADERNO DUGNANO – EDILCASA CIVATESE 85-67

PARZIALI: 16-15; 38-27; 64-40

CIVATE: Rotta 17, Castagna 16, Galli 10, Minari L.6, Minari S. 5, Iuculano 4, Brusadelli 4, Maver 2, Bianchi 1, Tentori 2, Negri, Lomasto. All. Pozzi.