Basket DR3. NP Olginate torna in campo venerdì

Il 28 marzo si disputerà il derby contro Lecco

Il coach: “Sarà una sfida molto impegnativa”

LECCO – Tutto pronto per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie DR3 di basket maschile. Venerdì sera, alle 21.30, al Palazzetto del Bione, il quintetto della Npo di coach Cattani scenderà in campo per affrontare il derby contro Lecco. All’andata, Olginate vinse 61-59.

Un’altra stagione, una situazione diversa, ma la passione e la rivalità tra le due squadre sono sempre forti. Per questo, è stato intervistato il coach.

“Sulla sfida c’è poco da dire nel senso che Lecco è in una condizione incredibile considerato il suo cammino. Negli ultimi tre mesi ha perso una sola partita a dimostrazione di come sta affrontando questa seconda parte del campionato – continua il coach – C’è anche il fatto che si è rinforzata alla grande. Vedi l’arrivo di Serigne dall’Aurora San Francesco, il rientro di Castagna. Una squadra forte sotto ogni punto di vista. Molto attrezzata e sta lottando per le primissime posizioni, e quindi, ci aspettiamo un Lecco determinato e deciso”.

Cosa possiamo dire, coach, per quanto concerne la Npo?

“Posso affermare che sarà una sfida molto impegnativa. Vuoi per lo spessore del Lecco, ma anche perché, e rimarco purtroppo, nelle ultime partite, non riesco ad avere, anche negli allenamenti, tutta la rosa a disposizione. Per infortuni, attacchi influenzali. Nelle ultime partite disputate, ho dovuto valutare sempre alcune nuove situazioni tecniche e tattiche. Ma i ragazzi sono motivati, pur consapevoli che l’avversario che si andrà ad affrontare è molto tosto. Scenderemo in campo con la giusta attenzione, ma sarà una partita molto diversa di quella che è stata all’andata quando riuscimmo a vincere di due punti”.