Basket Europei U18. Super Niang non basta, Italia d’argento

La Slovenia vince 88-71

Il mandellese miglior marcatore con 27 punti

TRENTO– La nazionale U18 di pallacanestro ha concluso al secondo posto il Campionato Europeo di categoria, un risultato che non si vedeva dal lontano 1990. Gli azzurri guidati da coach Sodini si sono dovuti inchinare alla Slovenia del fenomenale Joksmimovic, sconfitti col punteggio di 88-71.

Il primo tempo è tutto di marca slovena. Gli slavi chiudono il primo quarto con un’ampia doppia cifra di vantaggio (27-15), aumentando ulteriormente il punteggio nella seconda frazione.

La ripresa inizia con la Slovenia in controllo (50-37), fino a che il mandellese Cheickh Niang non decide di accendersi. Con otto punti in un amen il giocatore di Trento trascina l’Italia fino al meno quattro (50-46), ma non oltre.

La Slovenia non si fa spaventare e si rimette subito in carreggiata, restituendo il parziale agli azzurri e non voltandosi più indietro.

Miglior azzurro è stato ancora una volta Niang, autore di una prova da 27 punti, con un ottimo 40% da tre, a cui ha aggiunto 4 assist. Il lariano è stato anche inserito nel miglior quintetto della manifestazione, chiusa a oltre 16 punti di media partita, con 3 assist e altrettanti rimbalzi.