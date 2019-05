Basket femminile. Cala il sipario sulla stagione della Lecco Basket Women

Netta sconfitta in Gara 2 per le lecchesi

Migliore marcatrice Chiara Pozzi a quota 9 punti

CASALMORO – Non basta un inizio arrembante alla Lecco Basket Women per espugnare il campo della PBA Lions Del Chiese e portare la serie alla terza e decisiva gara. Le blucelesti spariscono nel secondo tempo e vengono così eliminate dalla corsa per la promozione in Serie C.

Come detto, la Lecco Basket Women inizia la gara con la giusta attenzione e grinta, doppiando le avversarie (9-18) e chiudendo il primo quarto difendendo quasi tutto il margine guadagnato. La formazione di casa decide di passare a zona e qui sostanzialmente si chiude la gara: l’attacco lecchese va in tilt – zero canestri dal campo nel secondo quarto! – e le leonesse chiudono il primo tempo avanti (26-23).

Nella ripresa la forbice di allarga progressivamente, evidenziando la differenza tra le due formazioni a livello tecnico e fisico.

La positiva stagione della Lecco Basket Women si chiude con una sconfitta netta (64-45). Le avversarie passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie C contro Corsico.

PBA BASKET LIONS DEL CHIESE – LECCO BASKET WOMEN 64-45

PARZIALI:11-18, 26-23, 42-31.

CASALMORO:Beschi, Cagalli,. Bardelloni 4, Favalli, Ceretti, Cavazzini 9, Volta 14, Bellotti 4, Castellucchio, Tenca 10, Barbieri 9, Rozzini 14. All.: Andreoli.

LECCO: Faye, Buizza 6, De Caro 11, Pozzi 9, Frisco 5, Ranieri 5, Paglia, Sanchez, Magni, Nava 4, Galli, Binda 5. All.: Berri.