Basket femminile. Che vivaio il Basket Costa!

Dieci convocate nel collegiale per 2012 e 2013
Sette giocheranno la stagione 2026/27 in NCAA
COSTA MASNAGA – Il vivaio del Basket Costa Masnaga si conferma uno dei più floridi non solo a livello lombardo o nazionale, ma anche internazionale.
A livello lombardo erano ben dieci le giocatrici selezionale per un allenamento di monitoraggio relativo alla classe 2012 e 2013.
Nella seduta svoltasi lo scorso 29 ottobre a Carugate sono scese in campo le 2012 Laura Consonni, Rachele Riva, Cecilia Cherchi, Martina Lafranconi, Vanessa Brynzyla e Aurora Dalla Libera e le 2013 Irene Illengo, Linda Brambilla, Camilla Rimoldi e Greta Simonetta.
Fa ancora più impressione guardare quello che sta succedendo a livello globale. Domenica 1 novembre inizierà il campionato NCAA femminile e saranno ben ventisei le ragazze italiane a giocare nei college americani con una borsa di studio. Di queste, ben sette sono passate – per una o più stagioni – nel vivaio del Basket Costa. Tra queste figura anche Eleonora Villa, gemella della fenomenale Matilde che veste attualmente la maglia di Venezia.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.