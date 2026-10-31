Basket femminile. Che vivaio il Basket Costa!

Dieci convocate nel collegiale per 2012 e 2013

Sette giocheranno la stagione 2026/27 in NCAA

COSTA MASNAGA – Il vivaio del Basket Costa Masnaga si conferma uno dei più floridi non solo a livello lombardo o nazionale, ma anche internazionale.

A livello lombardo erano ben dieci le giocatrici selezionale per un allenamento di monitoraggio relativo alla classe 2012 e 2013.

Nella seduta svoltasi lo scorso 29 ottobre a Carugate sono scese in campo le 2012 Laura Consonni, Rachele Riva, Cecilia Cherchi, Martina Lafranconi, Vanessa Brynzyla e Aurora Dalla Libera e le 2013 Irene Illengo, Linda Brambilla, Camilla Rimoldi e Greta Simonetta.

Fa ancora più impressione guardare quello che sta succedendo a livello globale. Domenica 1 novembre inizierà il campionato NCAA femminile e saranno ben ventisei le ragazze italiane a giocare nei college americani con una borsa di studio. Di queste, ben sette sono passate – per una o più stagioni – nel vivaio del Basket Costa. Tra queste figura anche Eleonora Villa, gemella della fenomenale Matilde che veste attualmente la maglia di Venezia.