Basket femminile. Dogana Vecchia Starlight, debutto amaro: Carugate vince 100-52

Le padrone di casa prendono il largo dopo un primo tempo in cui la giovane formazione lecchese mostra buoni spunti

Rossi: “La vittoria delle locali è meritata, ma il divario finale non rispecchia pienamente quanto si è visto in campo”

VALMADRERA – È iniziata con una sconfitta la stagione agonistica della Dogana Vecchia Starlight, formazione molto giovane guidata da coach Pierangelo Rossi. Nel match d’esordio del campionato di Serie B, disputato sul campo della BlackIron Carugate, le padrone di casa si sono imposte con il punteggio di 100-52.

Una gara dal risultato netto, ma che secondo coach Rossi non restituisce completamente quanto mostrato dalla sua squadra soprattutto nella prima parte dell’incontro. I parziali raccontano una partita progressivamente indirizzata verso le padrone di casa: 28-19, 22-10, 24-13 e 26-10.

“La vittoria delle locali è meritata, ma credo che il divario finale tra le due squadre non rispecchi pienamente quanto si è visto in campo. Nel primo tempo siamo andati sotto di 20 punti, ma la squadra ha giocato su buoni livelli”, spiega Rossi analizzando la prima uscita stagionale.

Nel corso della gara è però emersa la maggiore esperienza del Carugate, soprattutto sul piano fisico e tattico. “È uscita la loro esperienza e la loro fisicità, mentre noi abbiamo pagato la nostra giovane età e tutto ciò che comporta, soprattutto sul piano tattico”, sottolinea il tecnico.

Per la Dogana Vecchia Starlight si tratta dunque di un debutto che offre indicazioni importanti in vista del prosieguo del campionato. Secondo Rossi, infatti, il Carugate è una squadra che può puntare alle zone alte della classifica: “Abbiamo affrontato, secondo me, una delle formazioni che potrà giocare per le posizioni di alta classifica. Una partita come questa deve insegnarci tante cose e le ragazze lo sanno. Bisogna lavorare molto su alcuni aspetti, sia individuali sia di squadra – conclude coach Rossi – ma sono certo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Sul parquet di Carugate, la miglior realizzatrice della Dogana Vecchia Starlight è stata Calvanese, autrice di 18 punti. In doppia cifra anche Janer, con 10 punti. A referto inoltre Bruno con 9, Barraco con 5, Corti e Attiolini con 4 ciascuna e Libardo con 2. Tavella e Redaelli hanno completato il gruppo sceso in campo.

Il punteggio finale premia dunque la BlackIron Carugate per 100-52, ma per la giovane formazione di coach Rossi il debutto rappresenta soprattutto il primo passo di un percorso nel quale esperienza e lavoro quotidiano saranno chiamati a fare la differenza.