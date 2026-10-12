Basket femminile, la Dogana Vecchia Starlight cade a Gallarate: finisce 90-56

Un divario maturato soprattutto tra secondo e terzo quarto

Il tecnico Pier Rossi guarda al percorso di crescita della squadra, consapevole delle sfide della Serie B

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight torna dalla trasferta di Gallarate con una sconfitta per 90-56 contro l’Isotech BK, nella gara valida per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B femminile. Per la formazione valmadrerese, guidata dai coach Pier Rossi e Pietro Della Rovere, una partita dai due volti: un primo quarto discreto, due frazioni centrali molto complicate e una reazione nell’ultimo periodo, utile a rendere meno pesante il passivo.

L’avvio aveva lasciato intravedere la possibilità di restare in partita, con il primo quarto chiuso sul 25-17 per le padrone di casa. Il divario si è però ampliato sensibilmente nei due periodi successivi: all’intervallo il punteggio era già sul 55-28, mentre alla fine della terza frazione il tabellone segnava 81-33. Nell’ultimo quarto la Starlight ha trovato una risposta più convincente, imponendosi nel parziale per 23-9 e fissando il risultato finale sul 90-56.

Nel dopopartita, coach Pier Rossi ha analizzato la prestazione senza nascondere le difficoltà incontrate dalla squadra, sottolineando soprattutto il valore dell’esperienza per un gruppo molto giovane, chiamato a misurarsi con un campionato impegnativo dal punto di vista tecnico e fisico.

“È stata una partita interlocutoria: facciamo qualche passo avanti e qualche passo indietro. Alla fine, sono comunque 40 minuti di esperienza che ci portiamo a casa, anche se forse avremmo voluto fare qualcosa di meglio. Rispetto alla scorsa settimana, abbiamo espresso una qualità di gioco inferiore”.

L’allenatore ha quindi evidenziato i momenti più complicati dell’incontro: “È stata una prestazione dai due volti. Siamo partiti senza brillare, sostenuti soprattutto dalle percentuali al tiro, ma il livello di attenzione è calato quasi subito. Nei due quarti centrali abbiamo faticato parecchio, arrancando sul campo e senza riuscire a trovare le soluzioni necessarie per contrastare le avversarie”.

Diverso il rendimento nell’ultima frazione, quando la formazione valmadrerese è riuscita a trovare maggiore continuità. Una reazione che, secondo Rossi, va comunque letta tenendo conto delle circostanze della partita: “Nell’ultimo quarto, complice anche la gestione delle rotazioni da parte delle avversarie, siamo riusciti a rimanere maggiormente in partita e a esprimere anche un buon basket. È giusto, però, essere onesti nell’analisi e riconoscere il contesto in cui è maturato questo parziale”.

Il tecnico ha poi allargato lo sguardo al percorso della squadra, ribadendo come il confronto con avversarie più strutturate rappresenti una tappa importante nella crescita del gruppo. “Dobbiamo mettere in conto tutto questo: è lo scotto che si paga in un campionato di questo livello. Non dobbiamo dimenticare che non siamo semplicemente giovani, ma giovanissime. Le avversarie ci affrontano subito con grande intensità fisica, ed è giusto che sia così. Di conseguenza, noi paghiamo il doppio, se non il triplo, certe situazioni. Dobbiamo imparare, crescere e acquisire gli strumenti necessari per competere alla pari”.

L’attenzione, in particolare, dovrà restare alta per tutta la durata delle partite, evitando quei cali che possono incidere pesantemente sul risultato. “Finché non raggiungeremo il livello delle altre squadre e non riusciremo a farci rispettare come richiesto da un campionato serio e competitivo, ogni calo di concentrazione, fisico o mentale, rischierà di costarci moltissimo. Il divario finale è anche figlio della nostra gioventù, e questo si comprende bene”.

La sconfitta di Gallarate, dunque, si inserisce in un percorso nel quale il risultato si accompagna alla necessità di accumulare esperienza e migliorare sul campo. Rossi ha ricordato che le difficoltà erano previste fin dall’inizio della stagione e che non devono modificare la linea di lavoro della squadra: “Lo sapevamo già prima di iniziare la stagione: dobbiamo continuare a esserne consapevoli, senza cambiare di una virgola il nostro approccio. L’obiettivo è fare esperienza, lavorare e migliorare”.

Per la Dogana Vecchia Starlight, il campionato di Serie B prosegue quindi all’insegna del lavoro quotidiano, della ricerca di maggiore continuità e della capacità di reggere l’intensità delle avversarie.

Il tabellino

Isotech BK Gallarate – Dogana Vecchia Starlight 90-56

Parziali: 25-17, 30-11, 26-5, 9-23.

Dogana Vecchia Starlight: Calvanese 2, Pini 13, Attolini 7, Janer 10, Bruno 6, Radice ne, Barraco 3, Molteni 2, Toure 6, Lo Monaco 7.