Basket femminile, la Dogana Vecchia Starlight cade in casa: Vittuone vince 78-60

Il Vittuone impone intensità e fisicità, facendo la differenza soprattutto nel secondo e nel terzo quarto

Coach Rossi: “Dobbiamo essere più efficaci a rimbalzo”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nel campionato di Serie B femminile. La formazione guidata da Pier Rossi e Pietro Dellarovere si arrende in casa all’Isotec Femm. Gallarate, che si impone con il punteggio di 78-60. Una partita nella quale le ospiti hanno fatto valere soprattutto intensità, fisicità e maggiore presenza a rimbalzo, mettendo in evidenza le difficoltà che la squadra di casa deve ancora superare per adattarsi alle caratteristiche della categoria.

I parziali raccontano una gara nella quale il Vittuone ha costruito progressivamente il proprio vantaggio: 17-19 nel primo quarto, 10-23 nel secondo e 16-23 nel terzo, prima del 17-13 conclusivo a favore della Starlight. Il divario si è quindi ampliato soprattutto nella parte centrale dell’incontro, rendendo più complicata la possibilità di rientrare per la formazione di casa.

Nel dopopartita, coach Pier Rossi ha individuato con chiarezza gli aspetti sui quali intervenire, a cominciare dalla capacità di concretizzare il gioco e dalla necessità di reggere meglio l’impatto fisico delle avversarie. “Siamo troppo teneri in fase di finalizzazione. Se non prendiamo le misure di questo campionato, non possiamo competere, perché abbiamo tecnica e talento, ma non ancora abbastanza per giocare con la stessa efficacia con cui giochiamo a livello giovanile. Dopo cinque partite, da questo punto di vista, siamo ancora indietro”.

Il tecnico riconosce anche i meriti delle avversarie, capaci di imporre fin dai primi minuti un ritmo elevato. “Anche oggi le avversarie ci hanno messo metaforicamente alle strette, giocando una grande partita, caratterizzata da intensità e fisicità. Del resto, quando si affronta una squadra come la nostra, tutti sanno che bisogna metterci pressione, aggredirci e rendere la partita dura. E noi facciamo molta fatica”.

Il problema, secondo Rossi, non riguarda soltanto la precisione al tiro, ma anche la capacità di affrontare le situazioni di gioco più combattute. Il passaggio dal settore giovanile alla Serie B richiede un salto di qualità sul piano agonistico, soprattutto nei duelli e nella conquista dei palloni. “Loro sono state bravissime fin dall’inizio e hanno imposto immediatamente un ritmo elevato, dimostrando grande intensità e maggiore presenza a rimbalzo. Sono più aggressive, vanno sul pallone con più decisione e noi subiamo questo aspetto, perché, lo ripeto, a livello giovanile c’è meno contatto fisico, si combatte meno e si trovano meno situazioni di questo tipo. È un altro elemento sul quale dobbiamo crescere”.

Tra le criticità evidenziate dallo staff c’è anche il peso degli errori che concedono alle avversarie occasioni per allungare. “In questo momento abbiamo una zavorra di circa 20 punti a partita tra rimbalzi concessi, palloni vaganti e punti subiti in contropiede dopo le nostre palle perse. È una situazione che si è ripresentata in quasi tutte le gare, a eccezione della prima, e dobbiamo assolutamente migliorare”.

L’obiettivo è dunque lavorare in palestra per rendere la squadra più solida e competitiva, riducendo le occasioni concesse e aumentando la lucidità nelle scelte. “Dobbiamo trovare il modo, noi dello staff in allenamento e le ragazze in campo, di essere più efficaci a rimbalzo, meno leggere nei duelli e più lucide nella gestione del pallone, evitando quelle palle perse che ci penalizzano. A quel punto potremo giocarci davvero le partite. Perché, analizzando le gare nel dettaglio, ci rendiamo conto che spesso sono proprio questi aspetti a fare la differenza”.

Sul piano realizzativo, per la Dogana Vecchia Starlight si sono distinte Tavella, con 14 punti, e Pini, con 12. A referto anche Corti e Calvanese, entrambe con 6 punti, Bruno e Barraco con 4, Janer con 3, Attolini e Ros con 2 e Lo Monaco con 7.

Per la Starlight, la sfida contro il Vittuone conferma quindi la necessità di crescere sul piano tecnico e agonistico. La qualità e il talento non mancano, ma per competere in un campionato impegnativo come la Serie B serviranno maggiore concretezza, più presenza a rimbalzo e una gestione del pallone capace di limitare gli errori che, finora, hanno inciso sui risultati.