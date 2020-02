Basket femminile. La Lecco Basket Women batte Lissone

Vittoria casalinga

Dodici punti in serata per Federica Greppi

VIGEVANO – La Lecco Basket Women esce vittoriosa al termine di una vera e propria battaglia sportiva, in cui le blucelesti hanno avuto ragione della Galvi Lissone, sfruttando una difesa a tratti inespugnabile.

L’inizio è tutto di marca lecchese (7-2), ma le ospiti non hanno intenzione di restare a guardare impassibili: si rimettono in pista vincendo il primo quarto (12-13) e scappano fino al più sette nel secondo (16-23). La Lecco Basket Women chiude però forte il quarto, andando al riposo con un solo punto da recuperare (22-23).

Nella terza frazione la situazione non cambia di molto (31-31), ma nell’ultimo quarto le lecchesi sigillano a doppia mandata la porta e concedono alle brianzole solo tre punti in sette minuti di gioco (40-34). Lissone ha l’ultimo sussulto (41-39), ma Federica Greppi – miglior marcatrice a quota 12! – e Francesca Frisco chiudono il match dalla lunetta, per il 45-39 finale.

LECCO BASKET WOMEN – LISSONE 45-39

PARZIALI: 12-13, 22-23, 31-31

LECCO: Chiara Pozzi 2, Frisco 10, Cocchia 1, Claudia Pozzi 2, Giulia Rusconi, Ricci 6, Nava 10, Greppi 12, Benzoni 1, Martina Rusconi, Binda, Scumace. All.: Berri.