Basket femminile. La Lecco Basket Women si accorda con Elisa Colombo

L’ala torna a giocare dopo due anni di stop

“Abbiamo le carte in regola per i primi posti della classifica”

LECCO – SI muove il mercato della Lecco Basket Women. La società del presidente Paolo Benzoni ha raggiunto un accordo con Elisa “Pina” Colombo.

Colombo è un’ala che ha fatto tutto il percorso giovanile nella Starlight Valmadrera, riuscendo anche a esordire nel campionato di B d’Eccellenza. Lasciata la società lecchese, si è trasferita a Cucciago per un paio di campionati di B2. Da Lì la grande avventura a Giussano, con dieci stagioni consecutive di Serie B.

Nel 2019 ha abbandonato momentaneamente la pallacanestro per trasferirsi a Barcellona per motivi lavorativi e adesso, a due anni di distanza, riprende da dove aveva lasciato, convinta da coach Valentina Canali.

“Mi ha contattato e non ci è voluto molto per farmi convincere sapendo anche il suo metodo di lavoro e la serietà che ci mette nelle cose che fa – dichiara Colombo – l’obiettivo principale è di tornare in forma il prima possibile per dare il giusto contributo alla squadra per raggiungere i primi posti della classifica, perché secondo me abbiamo le carte in regola per farlo.

Al momento Elisa Colombo è ferma per infortunio. L’ala sta facendo riabilitazione per un intervento al ginocchio, ma sarà pronta per l’inizio del campionato.