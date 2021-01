Basket femminile. Laura Spreafico pronta a esordire col Basket Costa

La giocatrice comasca aveva iniziato la stagione al Basket Le Mura Lucca

In carriera può vantare dieci presenza con la nazionale azzurra

COSTA MASNAGA – Il dirigenti del Basket Costa Masnaga si sono accordati con la guardia comasca Laura Spreafico. La giocatrice aveva iniziato la stagione al Basket Le Mura Lucca, lasciando la squadra toscana poco prima di Natale.

Spreafico è nata a Erba nel 1991. Inizia a giocare proprio nel Le Bocce, passando poi al settore giovanile della Pool Comense, dove resta fino alla stagione 2012. Dopo aver lasciato Como ha giocato a Lucca, Schio, Parma, Ragusa e Broni.

Nel 2020 il ritorno a Lucca di cui, in questa stagione, era anche capitano. A fine dicembre il sorprendente addio, adducendo “motivazioni tecniche e personali”.

Nel corso della sua carriera Spreafico ha vestito anche la maglia della nazionale azzurra, con dieci presenze e 37 punti totali.

In bacheca può contare su uno scudetto, una coppa Italia e una Supercoppa italiana, trofei vinti quando era a Schio.

Grande soddisfazione da parte dei dirigenti brianzoli. “Siamo contenti di poter avere con noi una giocatrice con un vissuto umano e tecnico importante ci aiuterà a colmare con qualità, professionalità ed esempio la frattura apertasi con l’addio di Jessica, arricchendo il gruppo con aspetti peculiari che non potremmo riuscire a scoprire diversamente.

Il fatto poi che sia un’espressione sportiva del nostro territorio, la famiglia vive a pochi minuti da Costa Masnaga, concorrerà certo a saldare sempre più la nostra missione al nostro bacino di riferimento.

Mantenendo quindi ben salda la barra dell’austerità che eticamente non possiamo né vogliamo tradire, abbiamo potuto cogliere una opportunità unica ed irrinunciabile sia in ottica di programmazione futura, sia per affiancare, migliorare e completare la formazione delle nostre giovani promesse”.