Basket femminile. L’Italia di Matilde Villa spaventa gli USA

Azzurre sconfitte 52-55

Ottimo plus/minus per l’ex Pantera

BERLINO – Oltre alla pallavolo c’è di più, questo è quello che stanno dicendo le ragazze della nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giocarsi i Campionati Mondiali.

Le ragazze di coach Andrea Capobianco, guidate dall’ex masnaghese Matilde Villa, hanno spaventato la corazzata americana, perdendo di sole tre lunghezze.

Dopo un primo quarto tutto di marca USA (8-19) la squadra azzurra ha reagito nella seconda frazione, andando al riposo con solo quattro lunghezze da recuperare (24-30).

Nell’ultima frazione, a meno di tre minuti dalla fine, le azzurre erano avanti di una lunghezza (50-49) prima di cedere nel convulso finale.

Da sottolineare il “non fischio” per una ditata sull’occhio di Cecilia Zandalasini, con l’Italia che aveva ancora la possibilità di pareggiare il match, perso poi 52-55.

Per quanto riguarda Villa, solita solida prova e un plus/minus di +10, nei 28 minuti in campo.

Le azzurre sono comunque qualificate alla fase a eliminazione diretta e si giocheranno il secondo posto nel girone nella sfida contro la Cina della gigantesca Ziyu Zhang, alta 223 cm. Appuntamento su Rai due alle 20.45.