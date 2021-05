Basket femminile. Martina Spinelli convocata con la nazionale per Eurobasket 2021

Prestigioso riconoscimento per l’ala del Basket Costa Masnaga

Il DG Ranieri ha annunciato anche il suo trasferimento a Ragusa per la stagione 2021/22

COSTA MASNAGA – Fantastica notizia per la “panterina” Martina Spinelli. Il nome della giocatrice del Basket Costa Masnaga è stato infatti inserito tra i sedici che coach Lino Lardo ha convocato in vista dell’imminente Eurobasket Women che si giocherà tra Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 giugno 2021.

Le giocatrici si raduneranno a Roma il 22 maggio 2021 e si prepareranno presso il centro dell’Acqua Acetosa, partendo per la Spagna il 10 giugno.

L’esordio all’Eurobasket Women avverrà il 17 giugno 2021 contro la Serbia (h.18.00). Il giorno seguente le azzurre sfideranno il Montenegro (h.15.00) per poi concludere il girone di qualificazione contro la Grecia il 20, alle ore 18.00.

Spinelli, guardia/ala diciannovenne di 185 cm, ha chiuso la stagione con il Basket Costa con quasi otto punti e cinque rimbalzi di media a partita. Il Direttore generale Bicio Ranieri ha già annunciato che la stagione conclusa sarà l’ultima della ragazza con la maglia biancorossa: il prossimo anno si trasferirà in Sicilia per giocare a Ragusa.

“Già da mesi avevamo concordato con Martina che il percorso di formazione con noi, iniziato quattro anni fa, poteva considerarsi concluso. Ci sentiamo di averle dato tutto quello che potevamo per aiutarla nella sua crescita sia in campo come atleta che fuori dal parquet come persona – dichiara Ranieri – .sapevamo che le sue scelte per il futuro potevano essere interne al campionato italiano o verso gli Stati Uniti: siamo contenti della soluzione che ha trovato, convinti che troverà a Ragusa un ambiente adatto al suo ulteriore affinamento agonistico in chiave europea.

Io in prima persona, lo staff e tutti i tifosi non possiamo che ringraziare Martina per gli anni spesi con noi, in cui ci ha regalato gioie ed emozioni uniche, contribuendo a un paio di scudetti giovanili, tante vittorie tra cui una Next Gen Cup e, a livello senior, alla promozione in A1 di 2 anni fa, per finire come grande protagonista dell’ultima storica stagione per i nostri colori, culminata con il raggiungimento dei playoff in A1″.