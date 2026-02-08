Basket femminile, prima vittoria stagionale per la Dogana Vecchia Starlight

Le ragazze di coach Zucchi superano Villaguardia 85-79 dopo un overtime e muovono la classifica in Serie C

Coach Zucchi: “É il miglior modo per mettere in pratica quello che fino ad oggi erano solo intenzioni o discorsi motivanti”

VALMADRERA – Prima vittoria stagionale e due punti dal peso specifico enorme. Dopo mesi di lavoro, sacrifici e inseguimenti, la Dogana Vecchia Starlight muove finalmente la classifica nel campionato di Serie C, superando 85-79 il G.S. Villaguardia nel derby lariano valido per la quarta giornata di ritorno.

Un successo che va ben oltre il risultato finale e che premia la tenacia del gruppo guidato da coach Stefano Zucchi, capace di reagire a una partita che sembrava ormai compromessa. Le ospiti partono forte e chiudono il primo quarto avanti 28-10, scavando un solco che arriva fino al +20. Ma la Dogana Vecchia Starlight non si disunisce, resta aggrappata al match e, trascinata anche dal calore del pubblico, cambia volto nella ripresa.

Il terzo periodo è la svolta: un parziale di 26-8 riporta completamente in partita le padrone di casa, che trovano fiducia, intensità e concretezza. La gara resta in equilibrio fino alla sirena dei tempi regolamentari, rendendo necessario l’overtime, dove la Starlight è più lucida e determinata, chiudendo con un decisivo 14-8 che vale l’85-79 finale.

Prestazione corale di grande spessore, con Algeri top scorer a quota 33 punti, ben supportata da Zaccone (17) e La Malfa (16). Ma al di là delle singole cifre, a fare la differenza è stato lo spirito di squadra.

Emozionato il commento di coach Zucchi al termine della gara: “Dopo la vittoria ottenuta da Pro Patria, formazione che si portava quindi a + 4 da Valma, per noi il match contro Villaguardia, significava la partita del dentro o fuori. Riesco solo a ringraziare le ragazze di una prestazione oltre misura sotto tutti gli aspetti. Mi è difficile commentare soprattutto a caldo. Sono felice per loro perché mai era successo che sotto di venti punti, si avesse la forza mentale di reagire. Questo è successo ed è il miglior modo per mettere in pratica quello che fino ad oggi erano solo intenzioni o discorsi motivanti. Non parlerei delle singole ma ho visto veramente un gruppo di ragazze che insieme ai tifosi hanno trascinato questa squadra ad uno dei risultati più belli, sofferti e desiderati da quando sono a Valmadrera”.

Una vittoria che significa concretezza, fiducia e un nuovo punto di partenza per la Dogana Vecchia Starlight.